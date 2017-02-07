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【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》

2017-02-07

陳育萱、何敬堯合著，九歌出版

兩名青年作家陳育萱（1982-）與何敬堯（1985-），為期一個月至佛蒙特藝術村駐村寫作，展著嬰兒般的晶亮眼睛，放大吸攫身邊各式風景，異國日常成為新鮮滋養，所有小事替心靈拋光。陳育萱，絮絮呢喃，柔柔傾訴，細細觀察，柔聲輕語偶爾灑散鏗鏘，或許是一段旅記，一片散策心情，一紙悠悠的隨筆日記，漫卷私語，梳理思緒，以陌生化的敘述態度、冷凝目光，攬看異國種種細微觸發，認真思索寫作的祕密；何敬堯，捕捉生活氣息，用眼光剪輯各種異國景致，瓊森鎮的紅楓、黏土山丘、紅磨坊餐廳，寫意生動偶或知性，翔實勾織個人經歷以及感受，更簡略交代當地歷史。兩人分別記下駐村期間的起居與來自加州、紐約、加拿大等地藝術家交流，體驗東西方文化擦出火花，而書末亦收錄返台後交流經驗的對談，讓駐村寫作的風景更臻立體。（蘿蔔丁）

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