〈活動看板〉說故事人培訓班

2017-02-06

在全球化的浪潮下，擁有多元文化的創意學習力、說故事的思考與表達力，才能在多變的世代裡，帶領孩子學習思考和表達等多元能力。台北市故事協會「有趣故事」說故事人初階培訓等多樣化的課程，將於三月初陸續開辦，週一至週末都有不同課程，協會的講師群將呈現多元的故事、說故事技巧，讓學員體會說故事的魔法，並透過示範與實作讓學員輕鬆入門。

想要領略故事的魅力，並且成為一個說故事人，運用故事引導孩子培養思考、表達和走進閱讀的世界。

歡迎週一至週五上午電話洽詢：（02）27070571。