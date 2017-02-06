〈體檢家庭風險〉爸媽偏心 孩子傷心

2017-02-06

文／第五德嘉

去年底，台中市一位16歲的哥哥與15歲的妹妹起爭執後，竟然在家中用棍棒將妹妹打暈後殺害，哥哥接受警方偵訊時，懊惱地說：「我現在很後悔，怎麼把妹妹真的殺死了。」而他的動機竟然是不滿爸媽偏心，總要他「讓妹妹」。

人生在世，每個人多少有些自己的「偏好」，這種「分別心」使得爸爸媽媽難免用暗藏在腦中的虛擬計算機，對孩子打分數，超高分的叫做最愛，分數不及格的就用心門擋在外面！

當孩子在嬰兒階段，爸爸媽媽光是從原生家庭帶來的刻板印象，與心中潛藏的性別歧視，就很難一視同仁地公平對待每個孩子。

如果孩子的天生氣質和自己合拍、個性很類似、長得比較像，就容易有「喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡」的現象，有些家長談起自己比較喜歡的子女，往往眉飛色舞，喜不自禁，但是若談起不喜歡的子女，很多的不滿就出現，這種想藏也藏不住的情緒，若留在生活的潛移默化中，就會破壞全家的互動關係。

〈爸媽看過來〉4步驟 學會超然

像這樣，爸媽只喜歡最乖巧、最會念書，甚至是生病最嚴重的孩子，把全部資源都投注在某一個孩子身上，這都可能導致未來的家族內耗與財產爭奪，也可能造成往後推卸照顧爸媽的責任。

當孩子帶著恐懼的心來判斷「爸媽愛不愛我？」希望成為家中的心肝寶貝，卻碰到爸媽漫不經心地回應與惡毒的咒罵，往後親子間的誤會與手足之間的紛爭就越來越多了，爸媽何不嘗試用超然的心胸看孩子，讓偏心不被看到啊！

其中步驟有四：

一、接受偏心是天性

爸媽要接受自己對每個孩子多少有著不一樣的想法，但是在家庭資源和時間關注上，盡量平均分配，避免因為過度偏愛寵溺，反而阻礙了這個孩子成長自立的機會。

二、抹消家族內耗

「大的要讓小的，小的要聽大的。」類似這種教養觀念是存在於多子多孫的家族；如今孩子生的少，再加上小家庭孩子的年齡差距小，這時，公平不偏心的對待更形重要，爸媽要細心注意孩子的感受，才能避免未來發生「家庭內耗」。

三、公平公正公開

不偏心的教育方式，不一定就是幾個孩子就分成幾等份，或是大家都拿一模一樣的玩具，重點是在發生衝突時，能讓孩子有勇於表達自我思考的機會，多問孩子：「你說呢？」「你認為呢？」同時建立遊戲規則與手足默契，沒有私下放水或是額外加碼的情況。

讓孩子間感受到爸媽是公平對待，兄弟姊妹之間沒有留下什麼芥蒂。

四、用旅行凝聚「家庭共識」

建立「家庭共識」最好的辦法就是一起旅行，因為孩子最希望爸媽做到的就只有兩項：

1.爸媽能專心聽我說話。

2.爸媽能放輕鬆陪我玩。

在旅行中，除了能讓親子間開心聊天，也很容易建立更高的信任關係，小到找廁所、買吃的、找路，大到臨時行程變化的處理過程，都能建立全家一起患難與共的感覺，從而培養出互相體諒的「家庭共識」。

若爸媽學會不顯露對每個孩子的明顯好惡，就能在有默契又公正的家庭關係中，讓孩子看到自己在爸媽心目中永遠有個同等重要的位置，這樣的尊重和接納，才能將未來的家族危機提早抹消啊！

（作者為風險管理師）