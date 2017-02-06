〈異同OPEN講〉主動付出 開啟另一扇窗
文／蔣明白
年假期間，正好看些買了卻一直沒空細讀的雜書，其中又以香港攝影大師李志超的旅遊隨筆《心之暗格》，以及中英對照的《海倫凱勒傳記》，最能引發我身為同志的生存動能。
李志超在《心之暗格》的〈序言〉中寫道：「畫家達利有一張作品，一個維納斯女神身上開著數個抽屜，我心想，每個抽屜可以放多少感情、多少邂逅、多少懺悔、多少憂鬱。我用這本文集，開了心的暗格，把抽屜開啟，驗證生之質疑，找尋生的知覺，縱使此生虛度，也有痕跡著落。」
由於曾經多次和張國榮、劉德華、吳彥祖及王家衛合作，所以家人不會不知道李志超在攝影界的大師地位，但是仍然不願接受他的同志身分，而這也是李志超一生最大的遺憾；只是，是否也正因為家人和社會對同志的不友善，反而促使他寧願選擇到英國求學、去歐洲流浪，進而使得他對人性觀察變得格外敏銳呢？
事實上，許多同志也都經歷過李志超在「暗格」中所呈現的感情、邂逅、懺悔和憂鬱，甚至，他們還可能像李志超一樣，是在他鄉異國一個個不同的城市裡，「藉著陌生人的慰藉，才能敞開心之暗格，找回了流失的生命知覺。」
種種身為同志才能體會的「自由、快意、浪漫」，或許也正印證了《海倫凱勒傳記》中的這段話：When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.
因此，在新的一年，我要特別提醒同志及同志家人，雖然我們常說「關了一扇門、必定另開一扇窗」，但是，那扇幸福之窗到底在哪裡，終究還是得靠我們主動地付出才能找到。
（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）
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