〈50 Plus〉老夫子VS.大番薯 你像誰
文／呂政達
這是一則選擇題：隨著《老夫子》漫畫作者王家禧（筆名王澤）高齡辭世，象徵著華人圈裡一個關於老年印象的結束，對於台灣的四、五年級生年輕時候就非常熟悉的漫畫人物老夫子、秦先生和大番薯，你覺得當自己的年紀逼近他們的時候，你比較欣賞哪一位：1.老夫子，2.秦先生，3.大番薯。
《老夫子》應該是香港人的創作漫畫中，在台灣知名度最高的一套。四、五年級生應該都知道老夫子，那種接近阿Q和中西文化間拔河拉扯的矛盾性格惹人發笑，繼而又會想著，我們希望自己老年，也就是這個樣子嗎？
年輕一點的秦先生是對照組，大番薯和老夫子卻恰巧就是老年生活的兩個寫照，老夫子勞碌命，富有正義感又讓他閒不下來，漫畫中的人物雖然崇拜西方文明和民主生活，卻總是穿著清代老學究的標準配備出場，活脫脫就是時代夾縫間的矛盾人物。就像歷史學家孫隆基提出的，老夫子代表著典型的「身」和「心」的分裂。然而，王澤創作的這號人物，卻剛好也演繹出台灣人這百年來所遭逢的命運，所以，漫畫受到歡迎，應該有著更深層的理由。
也不要以為大家都想當老夫子，就有人說，大番薯看起來懶散、得過且過，天性就是不會計較，反正發生事情總會有老夫子來承擔，他的矮肥身材又常被當作減肥失敗的嘲笑對象，他卻又懂得自嘲，這樣的人物，也常被當作真正的老年性格的樣本。老夫子可遇不可求，大番薯卻活在我們身邊。所以，有一派擁護大番薯的人士說，誰要像老夫子那樣什麼事都跑在最前面，七老八十了還想當護花使者，還想著拯救世界，都要衝到第一線。「老了，就是要服老，」有人說，「大番薯是不折不扣的樂天派，也是上天送給老年的一項禮物，也是標準的犬儒。」
我覺得老夫子當然就是王家禧的投射，他的生存歲月，橫跨英國殖民和回歸中國的兩段時期，他的前半生相信的價值到了下半生卻又面臨考驗，老夫子當然也反射出這樣的矛盾。
當然，台灣差不多年紀的老人家，同樣橫跨日本殖民和民國的兩個時期，我常看到4、50歲的作家描寫他們的父親「日式教育性格強烈」，不容易靠近，不輕易講心事，就是跟兒女不親，但沒有人真正關心他們內心的矛盾和撕扯，每個老年人心內的老夫子，都在等著被釋放出來。
那麼，再問一次自己吧，在你的身體和心內住著的，等著冒出頭來的，究竟是老夫子還是大番薯？
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
- 卸任農委會 傳曹啟鴻轉接糖協董事長
- 鍾瑶霸喊我愛女人 把吳慷仁擺在哪
- 中日對照讀新聞》70歳以上、ATM振込制限 詐欺防止へ 70歲以上限制使用ATM轉帳防止詐騙
- 擬重啟「黑牢」酷刑挨轟 白宮急轉彎
- 篩選倍率擴大 建中校長：重複錄取更惡化
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 接班鋪路？半導體協會理事長改選 張忠謀欽點「他」
- 搶救瀕危環頸雉 金雞年啟動
- 祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客
- GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
- 《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝
- 產工未提調解 台鐵仍曠職處理
- 專家提醒 兒女無辜 父母無權定生死
- 〈熱門族群〉先熱後冷 太陽能股有好光景
- 王文潮妻兩度賣股 入帳逾28億
- 〈熱門族群〉淡季不淡 DRAM雞年開春報喜
- 「EQ連線」 璞園逆轉勝
- 辭世1週年 孟庭麗職災過勞重審翻案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Security software to be installed on civil servants’ cellphones
- 總統槓法官 美瀕臨憲政危機
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 屏市玉皇宮請吃萬壽麵 2.7萬份搶光
- 《遺書自述》疑妻外遇股票賠數百萬
- 施工不慎燒死3人 商家求償喪葬費 工人免賠
- 〈熱門族群〉內外陰霾都散去 基期低生技股攻擊發起
- 今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
- 玉皇大帝聖誕 信徒鑽轎腳祈福
- 葉璦菱罹帶狀皰疹 哭嚎整夜痛如皮開肉綻
- 《自由廣場》這種試委 讓軍公教青年心痛
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 許厝童尿液檢驗 國健署明開會解讀
- 元清觀拜天公 以糧代金助弱勢
- 拍扁爆紅麵包師求金援 網友︰我長得像ATM？
- 皮爾斯最後一次回到波士頓 今日賽事預告與轉播
- 落實本土化 軍艦命名應跳脫傳統思考
- 武陵綠隧懷舊 故事牆憶開發「榮」景
標題：〈50 Plus〉老夫子VS.大番薯 你像誰
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email