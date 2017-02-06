〈50 Plus〉老夫子VS.大番薯 你像誰

2017-02-06

文／呂政達

這是一則選擇題：隨著《老夫子》漫畫作者王家禧（筆名王澤）高齡辭世，象徵著華人圈裡一個關於老年印象的結束，對於台灣的四、五年級生年輕時候就非常熟悉的漫畫人物老夫子、秦先生和大番薯，你覺得當自己的年紀逼近他們的時候，你比較欣賞哪一位：1.老夫子，2.秦先生，3.大番薯。

《老夫子》應該是香港人的創作漫畫中，在台灣知名度最高的一套。四、五年級生應該都知道老夫子，那種接近阿Q和中西文化間拔河拉扯的矛盾性格惹人發笑，繼而又會想著，我們希望自己老年，也就是這個樣子嗎？

年輕一點的秦先生是對照組，大番薯和老夫子卻恰巧就是老年生活的兩個寫照，老夫子勞碌命，富有正義感又讓他閒不下來，漫畫中的人物雖然崇拜西方文明和民主生活，卻總是穿著清代老學究的標準配備出場，活脫脫就是時代夾縫間的矛盾人物。就像歷史學家孫隆基提出的，老夫子代表著典型的「身」和「心」的分裂。然而，王澤創作的這號人物，卻剛好也演繹出台灣人這百年來所遭逢的命運，所以，漫畫受到歡迎，應該有著更深層的理由。

也不要以為大家都想當老夫子，就有人說，大番薯看起來懶散、得過且過，天性就是不會計較，反正發生事情總會有老夫子來承擔，他的矮肥身材又常被當作減肥失敗的嘲笑對象，他卻又懂得自嘲，這樣的人物，也常被當作真正的老年性格的樣本。老夫子可遇不可求，大番薯卻活在我們身邊。所以，有一派擁護大番薯的人士說，誰要像老夫子那樣什麼事都跑在最前面，七老八十了還想當護花使者，還想著拯救世界，都要衝到第一線。「老了，就是要服老，」有人說，「大番薯是不折不扣的樂天派，也是上天送給老年的一項禮物，也是標準的犬儒。」

我覺得老夫子當然就是王家禧的投射，他的生存歲月，橫跨英國殖民和回歸中國的兩段時期，他的前半生相信的價值到了下半生卻又面臨考驗，老夫子當然也反射出這樣的矛盾。

當然，台灣差不多年紀的老人家，同樣橫跨日本殖民和民國的兩個時期，我常看到4、50歲的作家描寫他們的父親「日式教育性格強烈」，不容易靠近，不輕易講心事，就是跟兒女不親，但沒有人真正關心他們內心的矛盾和撕扯，每個老年人心內的老夫子，都在等著被釋放出來。

那麼，再問一次自己吧，在你的身體和心內住著的，等著冒出頭來的，究竟是老夫子還是大番薯？