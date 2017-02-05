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〈女人心事〉結婚不等於幸福 單身也能快樂

2017-02-05

文／流光飛舞

拜讀一月二日《單身不婚與你何干？》一文，心中頗有感觸，想到自己在幾個禮拜前，在中部一個知名觀光區發生的親身經歷。

那天和父母到觀光區旅遊，在那裡的一間小咖啡館裡，因為併桌的關係，和一位老先生攀談起來，意外得知他曾是某位女藝人的親家，根據我腦海中記憶，曾看過這條新聞，知道他的兒子和她離婚了。

老先生原本和家父聊天，不知何故突然轉向詢問我結婚沒？知曉我已屆不惑之年卻尚未婚配，便開始叨絮女人其實不要事業心太重、女人應該要打扮自己、婚姻是人生必經之路、人若沒有結婚老後一定會孤單……諸如此類。

坦白說，當下我感覺超尷尬，老先生並不明白我的家庭背景和人生經歷，我不是抱持不婚主義，而是姻緣路不是那麼順遂，愛情路上我也遇過不錯的對象，但因為種種原因沒有走到最後，那也是無法勉強的。我不想為了世俗眼光而逼自己將就，為了結婚而結婚，萬一不幸福，苦痛可是得自己默默吞下。

二十多歲的時候，我曾經非常憧憬婚姻，當時的我把結婚與幸福畫上等號。但隨著年紀增長，看得多也想得多，明瞭婚姻其實不是我這個傻瓜想的那麼簡單。我很想跟那位老先生說，一個自我建設良好又有經濟基礎的單身女子，絕對會比嫁錯對象而深陷不幸婚姻的女人快樂。說到底，我單身也沒礙著誰，不是嗎？

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  • （圖／達志影像）

    （圖／達志影像）

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