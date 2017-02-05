〈愛情塔羅占卜〉親愛的，我們同居吧
文／陳詒枚
同居前，想清楚了嗎？細數同居可能需要考慮的事項，包含彼此的生活習慣、金錢觀、同居的目的、家務分工、有無個人空間等等，對關係的挑戰與影響有多大呢？對你倆而言，究竟是同居好，還是不同居好呢？趕快來做個測驗吧！
〈愛的直覺 選張牌〉
現在，請閉上眼睛，在心中默念三次：「我們究竟該不該同居？」接著，隨著你的直覺，選一張你最有感覺的塔羅牌。選好了，就來看看牌卡解說吧！
選A的人
對應牌卡：命運之輪
同居指數：★★★☆☆
順其自然、對許多事情都不特別強求的「命運之輪」，對於關係的變動並不強求，認為時機到了自然會發生，因此也不太會為了一個目的而展開行動。選擇「命運之輪」這張牌的你，同居指數三顆星，同居並非可行或不可行的作為，而是時機到了就可能發生，你不排斥兩人同居，尤其若是因工作、就學等區域性原因，進行同居的機率較高。此外，同居後對彼此關係不會影響太大，關於生活中的家務分工、生活習慣、費用支出等，皆會先相互討論，整體而言，對兩人關係的負向影響較少。
選B的人
對應牌卡：星星
同居指數：★★★★☆
希望感十足，且對很多事情都能正向看待的「星星」，對關係的變動會特別敏銳，而且會引發自身的情感更豐沛，這也在挑戰自己與另一半的溝通與互動方式。選擇「星星」這張牌的你，同居指數四顆星，同居是雙方共同的決定，主要基於雙方都想要和另一半一同生活，可以一起分享生活事件、照顧與陪伴對方，大部分是以關係能更加靠近為考量而同居的。要提醒的是，同居生活中雖然充滿各種甜蜜，但也會為彼此帶來一些挑戰與溝通的議題，不過同居後的幸福指數會上升唷！
選C的人
對應牌卡：高塔
同居指數：★☆☆☆☆
突然發生的、摧毀、與原本不同樣貌的「高塔」，對關係的變動總是很快的發生，可能是沒有原因的，而這樣的方式通常會影響關係的穩定度，並且為關係帶來很大的衝擊。選擇「高塔」這張牌的你，同居指數一顆星，同居通常是突然間的想法或決定，這可能並非經過仔細的思考，而是在某個機會下突然發生，且其中一方是帶著一種強烈的需求或渴望而決定同居。同不同居需要再思考看看後續可能發生的各種狀況，以及務必考量雙方對彼此的想法，才不會對關係造成傷害。
選D的人
對應牌卡：世界
同居指數：★★★★★
象徵圓滿、自信、完整的生命歷程的「世界」，對關係的變動是一種歷程，也是必經的過程，雖然會經歷喜怒哀樂、酸甜苦辣，但在關係中是重要的經歷與回憶。選擇「世界」這張牌的你，同居指數五顆星，同居可視為彼此的生活實踐，婚前同居對兩人未來的關係的發展，具有正向的期待及預見，是增進雙方關係的方式，也是考驗彼此相互理解、體諒、經營關係的試煉。看見另一半全面的樣貌，能對彼此更認識、關係更靠近，愛情也更加完整，所以一定要幸福唷！
選E的人
對應牌卡：死神
同居指數：★★☆☆☆
象徵一切都結束、眾人勸說都無法阻止的「死神」，對關係的變動能有所預料，不過總是往負向結果思考，而且關係的變動總會遇到各種阻礙。選擇「死神」這張牌的你，同居指數二顆星，同居是你們長久以來形成的共識，你們不避諱共處一室，但通常不是同住，而是偶爾到另一方住的地方過夜。同居對伴侶關係未必有負向的影響，但決定同居這件事的過程中會遇到許多阻礙，像是長）輩、朋友、重要他人的看法，以及兩人經濟負荷等生活層面的考量，若能排除萬難，那就做吧！
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標題：〈愛情塔羅占卜〉親愛的，我們同居吧
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