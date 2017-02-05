〈婚姻幸福學〉婚後關係冷淡急凍 覺得嫁錯人好悲哀
文／諮商心理師 張璇
Q：
以前老公要去哪裡或做甚麼，都會先問我的意見，現在都是他自己說了算，例如我們原本有一筆錢準備要一起出國玩，他卻問也不問就拿去付了新車頭期款。現在我們吃飯已不會看著對方，大部分的話題都來自網路，就連上床睡覺的時間也愈差愈遠，這不是我想要的婚姻生活，覺得自己好像嫁錯人。每次想到他曾經承諾要給我幸福，現在卻對我這麼冷淡就很無力，努力想拉近距離卻總是對牛彈琴，難道婚姻就只能平平淡淡嗎？這樣不是很悲哀？
A：
婚姻關係惡化，往往是因為被負面的想法或反應模式困住了。
當「真實」抬起頭，常讓人覺得大夢初醒，驚覺對方的一切都和之前所見所想不一樣了，開始不斷關注另一半哪裡做錯。如果一直想著：「他現在很多事都不告訴我，一定是不愛我了」，或是「如果他連這些小事都不跟我說，一定隱瞞更多不可告人的事」，久而久之，很容易得出一個悲觀的結論：「嫁錯了人。」
此外，女人的親密期待常帶給男性極大壓力，而陷入「一追一逃」困境，即「追求者—距離者」模式：關係中的「追求者」不斷抱怨婚姻缺乏連結，而「距離者」為了躲避連結，不斷逃開或防衛，在這樣的惡性循環中，幾乎不可能有真實的連結存在。
大部分的人深信經營婚姻應該要有大量談話和分享，但對於後現代家庭來說，這些期待反而讓關係更常卡住、不自在，當我們開始糾結於事情為甚麼不如想像時，通常就是該轉換心態和改變因應策略的時候。
雖然幻滅帶來失望，但也讓我們成長和省視自己。轉換心態也是轉移焦點，一旦我們不再期望從伴侶那裡尋求所有需求的滿足後，更能為自己的快不快樂負責，對於婚姻便不會有那麼多的不滿與怨怒。在互動模式上，不妨試試表達意見，讓自己被瞭解，也釋放更多想瞭解對方的意願，當他不再有強烈被要求的緊張感後，發現妳也關心他的感受，彼此都會有比較多的安全感和放心，或許無力感也會漸漸消退。
（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）
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標題：〈婚姻幸福學〉婚後關係冷淡急凍 覺得嫁錯人好悲哀
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