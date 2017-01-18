雞啼舞春 到國美館迎吉年

2017-01-18

〔記者楊明怡／台北報導〕迎接丁酉雞年，國立台灣美術館規畫「吉啼舞春賀新年」系列活動，大年初二（29日）開館當天，不但看得到熱鬧的獅鼓陣，國美館吉祥物Mr. ART和財神爺也會在大門廣場發紅包，分送整年的好運！

應景的《雞年年畫特展》，展出琳琅滿目、各具特色的82張版印年畫，人氣極高。如果覺得光看不過癮，29日下午本屆版印年畫徵選首獎得主之一陳宣安會在竹林內廳帶領民眾絹印手作年曆，到觀眾休息區，也可挑選喜愛的圖樣或文字，DIY印製斗方。

兒童遊戲室為學齡兒童或親子團體設計了「佳韻連年」活動，20日起提供取材自國美館與「雞」相關典藏的凸版拓印本和吉祥話活字版，讓學童透過圖像與造詞、造句的組合接龍，印製屬於自己的春聯；2月1日至28日則提供彩繪燈籠用具，鼓勵小朋友發揮創意，感受年節氣氛。

兒童繪本區初三（30日）起為親子團體規畫「金雞好運迎新春」活動，包括彩繪祈福卡、DIY小燈籠、壓克力拼圖集體創作及歌舞表演等等。

相關活動詳見「國立台灣美術館」官網，或洽：04-2372-3552轉329，趙小姐。