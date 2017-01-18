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〈聯邦美術新人獎首獎〉鍾騏兆：得獎讓我省思

2017-01-18

〔記者楊明怡／台北報導〕35歲的鍾騏兆，就讀文化大學美術系、文大藝術研究所時，便開始在美術補習班教課，目前則從事設計工作。他說，自己從未離開畫筆，也不曾停止創作。

繪畫不僅是鍾騏兆的志業，也是他寄情之處。他透露，教畫十餘年，難免有感覺疲乏、制式的時候，這時，他就會挑一個美術比賽來參加，「每年參加1、2個比賽，不但快樂，也打發掉所有空閒的時間。」

鍾騏兆說，因為家中空間不大，在美術班教的又是水彩，比起油畫，他其實更常畫水彩，參賽項目也以這兩項為主，曾獲第2屆全國百號油畫大展優選、2009新竹美展水彩類最高榮譽「竹塹獎」等肯定。

在眾多比賽當中，鍾騏兆跟「聯邦美術新人獎」一直維持「有點黏，又不太黏」的關係。第一次參賽是十多年前，「還找不到方向，連初審都沒過。」2006年第二次參賽獲入選獎，隔了10年，看到新人獎將年齡限制提高至40歲，才又動念參加，想不到一舉掄元。

或許因為豐富的參賽經驗，鍾騏兆獲「聯邦美術新人獎」首獎的反應相對平靜，認為「不會有什麼改變」，但會因此省思未來創作之路。

「很多人會因為獲獎的題材或風格得到肯定，便開始複製同一種類的作品。」鍾騏兆坦言，得獎後的確有畫廊跟他接觸，希望他畫「類似得到首獎的作品」，但這反而讓他忖量：「我是不是要因為這個題材討喜，就一直畫這種圖？」

思考過後，鍾騏兆對自己說：「我不想。」他表示，獲大獎肯定後，希望能畫一些更內斂的東西，也希望投入更多時間作畫。

他特別解釋，投入更多心力，並非「畫出更多作品」的意思，而是學習更沉穩，「比如說，用之前畫10張圖的時間，來創作一張更好的作品。」

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  • 鍾騏兆得獎作品親情系列〈祈禱〉。（資料照，記者王文麟攝）

    鍾騏兆得獎作品親情系列〈祈禱〉。（資料照，記者王文麟攝）

  • 聯邦美術新人獎首獎得主鍾騏兆。（記者胡舜翔攝）

    聯邦美術新人獎首獎得主鍾騏兆。（記者胡舜翔攝）

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