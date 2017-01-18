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新人獎競爭激烈 「親情系列」寫實技巧勝出

2017-01-18

〔記者楊明怡／台北報導〕第19屆「聯邦美術新人獎」競爭激烈，鍾騏兆描繪甫出生愛兒與靜物的「親情系列」，和林庭如筆法細緻、意象特別的「茄冬樹」系列各有評審偏愛，經兩輪投票，才選出首獎得主。

第13屆「聯邦美術新人獎」首獎得主、評審之一林浩白認為，鍾騏兆勝出的原因，在「作品表現出作者的內在情感，輔以高度的寫實技巧」，而這跟新人獎要求具象，注重寫實功力的精神是一致的。

鍾騏兆說，畫中嬰孩是他的兒子，去年初才出生，決定參賽作品題材前，他曾用水彩畫祖母的肖像，感覺還不錯，「加上孩子剛出生，就想用嬰兒和不同的靜物試試看。」

於是，他用西洋棋的「國王」和「皇后」隱喻〈佈局〉，客家花布暗示〈依靠〉，枯萎的花束襯托〈滋養〉，堆疊的石頭象徵〈祈禱〉，樹枝意寓〈避風港〉，創作出「親情系列」，如此理念也讓評審團召集人許坤成讚賞「構圖極為成功」、評審之一黃小燕肯定「結構主題相當用心」。

原本便以寫實、具象功力見長的鍾騏兆坦承，獲得「聯邦美術新人獎」後，對未來的創作之路有了更清晰的想像。

「我想畫更內斂的東西，雖然是具象的，但是能讓觀眾思考。」他舉例，就像以畫瓶子著名的義大利畫家喬治‧莫蘭迪（Giorgio Morandi），「他畫的是靜物，但是從擺設、構圖產生韻味，透過這種方式與觀者互動，如果還是我來畫你來看，就沒有進步了。」

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  • 鍾騏兆得獎作品親情系列〈滋養〉。（資料照，記者王文麟攝）

    鍾騏兆得獎作品親情系列〈滋養〉。（資料照，記者王文麟攝）

  • 鍾騏兆得獎作品親情系列〈依靠〉。（資料照，記者王文麟攝）

    鍾騏兆得獎作品親情系列〈依靠〉。（資料照，記者王文麟攝）

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