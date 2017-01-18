| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 副刊

廟會神將征安古蘭 台灣漫畫初心築夢

2017-01-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕「當初創作的基地還記得嗎？」台灣今年將第六度參加全球漫畫盛會──法國安古蘭國際漫畫節，決定推出「台灣漫畫公寓」主題，要讓漫畫家回味當初在出租公寓窩著辛苦創作的初心；而6位新秀漫畫家也將代表出征，把台灣神將廟會、南島元素等獨特文化，呈現給不同國情的人。

安古蘭漫畫節台灣館策展人、大辣出版總編輯黃健和表示，今年主打「台灣漫畫公寓」，因為一代代漫畫作者其實多是從一間小小的漫畫公寓開始，如50年前，東立出版社的老闆范萬楠，就與古籍經典漫畫大師蔡志忠兩人，曾一起窩在同間小小的台北公寓裡，彼此激勵創作；而廿年前台灣漫畫雜誌風行時代，麥人杰、林政德、曾正忠、陳弘耀等創作者，也在公寓裡與截稿日奮鬥；如今新一代的年輕創作者剛大學畢業，也是自宿舍、合租公寓裡構思創作逐漸起家闖入漫畫世界。

而不論時空，這份漫畫創作「最窮」的初衷，黃健和認為，在全球各地都一樣，故今年特地將展場布置成各式公寓空間，如廚房、臥室、客廳乃至廁所等，讓創作者回憶當初在畫畫時，龜在自己喜歡的小天地，構思揮毫夢想，他說：「我自己就最喜歡在廁所裡看漫畫，不斷構思創作！」

安古蘭國際漫畫節舉辦已44屆，歷史悠久且每年齊聚各國漫畫家與出版社編輯等，萬人同樂暢談漫畫事，今年將在26日到29日登場，台灣則派出6名漫畫家出征，包含左萱、游圭秀、Adoor YEH、陳穩升、陳沛珛、61Chi等，搭配台灣館展區，努力推銷台灣漫畫，甚至尋求國際授權出版機會。

今年27歲的左萱是新秀漫畫家，首本創作《神之鄉》描繪桃園大溪老街的神將文化，甚至畫出「三太子」與陣頭藝演等劇情，她表示，自己創作的漫畫是外國人不熟悉的題材，可能因特殊性而吸引目光，希望這次遠赴法國，能把台灣這些特殊故事，說給不同國家的人聽。

也27歲的新秀漫畫家Adoor YEH則說，自創漫畫《孤島》帶有南島元素，搭配自己幻想的原住民族，述說一名傳教士到孤島，與遇到的原住民展開文明與非文明交流，或許類似激盪也在全球各地上演過，盼引起共鳴。

廣告
  • 台灣今年將派出6名漫畫家參加第44屆法國安古蘭國際漫畫節，包含左萱（左一）、游圭秀（左二）、阿多（中）、陳穩升（右一）與已經提前到法國的陳沛珛、61Chi等人，將在春節期間到法國努力推廣台灣動漫文化。（記者吳柏軒攝）

    台灣今年將派出6名漫畫家參加第44屆法國安古蘭國際漫畫節，包含左萱（左一）、游圭秀（左二）、阿多（中）、陳穩升（右一）與已經提前到法國的陳沛珛、61Chi等人，將在春節期間到法國努力推廣台灣動漫文化。（記者吳柏軒攝）

  • 法國安古蘭漫畫節中，台灣漫畫家將攜帶台灣漫畫，遠赴法國宣揚，並尋找授權機會。（記者吳柏軒攝）

    法國安古蘭漫畫節中，台灣漫畫家將攜帶台灣漫畫，遠赴法國宣揚，並尋找授權機會。（記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：廟會神將征安古蘭 台灣漫畫初心築夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.