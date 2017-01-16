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〈田舍生活〉向正直好蔬菜看齊

2017-01-16

文、圖／王孟婷

決定移居到日本的大分縣時，剛好也因工作疲勞累積到一定程度，體能狀態開始有小小毛病，一切順水推舟，就在工作持續的情況下，把工作室從台灣繁忙的大都市搬到日本樸靜的小地方。

原先有些倦怠的插畫工作，在異國的生活磨合中，反而讓我認清人生主軸還是需要辛勤工作，熱情才能源源不絕在挑戰中衍生，坦白面對自己又看著百廢待舉的工作室。

從鄉下的生活的第一步，是從飲食開始徹底改變，住在台灣之際，常在截稿壓力的時間壓縮下，選擇外食，搬到日本鄉間後，外食也不至於不便，但當地生活氛圍的影響，幾乎家家戶戶都自己做菜，包含單身的人也視做菜與家務為生活基本習慣，如同每日慣性刷牙、梳髮那般。

於是我也漸漸改變了飲食習慣，梳順了容易暴躁的脾性，持續每日料理家常菜與提升蔬菜攝取，一邊期待著自己的身體能發生一些好事，這些看似乏味的日常小菜，其中的美妙滋味也漸漸浮現。胡蘿蔔與黃瓜這兩樣性格正直的蔬菜，到哪都能上得了檯面，而我與它們倆在日本鄉下的相遇情景是這樣的……

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本九州的大分縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

涼拌胡蘿蔔黃瓜

A材料：

小黃瓜2條

紅蘿蔔半條

B醬料：

砂糖2大匙

白醋3大匙

淡醬油1匙

步驟：

1.黃瓜切薄片，紅蘿蔔切細絲。

2.黃瓜片置入碗中，加半匙鹽，抓出黃瓜水分。

3.黃瓜出水後，冷水沖洗，用手壓出黃瓜水分瀝乾

C涼拌：

將3.與紅蘿蔔絲放入容器加入B醬料。用手攪拌均勻就完成囉。

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  • 醬料：砂糖2大匙、白醋3大匙、淡醬油1匙

    醬料：砂糖2大匙、白醋3大匙、淡醬油1匙

  • 胡蘿蔔與黃瓜這兩樣性格正直的蔬菜，到哪都能上得了檯面……

    胡蘿蔔與黃瓜這兩樣性格正直的蔬菜，到哪都能上得了檯面……

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標題：〈田舍生活〉向正直好蔬菜看齊


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