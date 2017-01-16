〈悲傷茱麗葉〉距離 消磨了愛情

2017-01-16

文／秋葵

遠距離對高中生來說，果然是太難了。

那年暑假的時候，我去舅舅家玩，在市立圖書館與他陷入了愛河。盛夏的我們將愛情燃燒得比太陽還要炙熱，然而，隨著新學期的到來，我們不得不分開，但我們樂觀的相信，距離的存在可以讓我們在分開時專心於課業，「假日的時候再約會就好。」

但理想和現實總是有差距。金錢問題是首先面臨的困難，來回兩座城市間的車票錢對學生來說並非小數目，因此見面的次數少了許多，我們只能寂寞地隔著電話筒聽著對方變調的聲音。

距離的拉開稀釋了愛情，很明顯地能夠感受到彼此的交集愈來愈少。不安開始累積，引發了爭吵，卻又沒辦法從學習上移出更多的精力來填補裂開的空隙。想念的時候，逐漸習慣你不在身邊，空間上的障礙則模糊了我們擁抱彼此的溫暖記憶。

那晚，你在電話裡說，下次見面時要帶一封信給對方。於是，我明白時候到了。我搭火車去找你，因為是那麼地遙遠，我的腦袋還能保持著冷靜清晰。我們平靜地交換了分手信，對彼此的近況做了最後一次的關心，激情早已在不知不覺中被距離消磨殆盡，道別時，我們甚至能微笑著擁抱說珍重再見。

從月台踏進了車廂，我找到自己的座位坐下。透過車窗，我看見揮著手的你隨著火車的開動愈來愈小。我忽然意識到，我們就像是兩條平凡的直線，在相交之後漸行漸遠。遠距離對情感的維繫來說，從來都是個問題，所謂的「再見」大概已經不可能了。一股悲傷的情緒剎時淹沒知覺，我忍不住埋頭痛哭失聲。