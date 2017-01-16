〈戀愛翹翹板〉驕縱女友地雷多 動輒得咎難討好
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
我跟女友才交往兩個月，她卻常搞失蹤，讓我感到非常不安。她常因為我觸怒她而突然封鎖我，我要花好大的力氣才能哄住她，這兩個月以來，我覺得好累！她很難討好，動不動就生氣，讓我感到不知所措，例如點到她不喜歡吃的東西、講了她不喜歡聽的話，或者提到我前女友等等，但我已經極力避免了，只希望她能開心。她曾說她前男友很了解她，這讓我很嫉妒，我覺得自己可以取代他，但她地雷實在太多，真的很難搞，我該怎麼做？（Aron）
A：
對你來說，女友的陰晴不定讓你感到很困惑，要你在這短短兩個月裡抓到相處的要領，也真難為你了！不過，我比較好奇的是，這麼短的期間應該還在熱戀期，但此時的你為甚麼卻感覺戰戰兢兢且擔心關係破裂呢？此外，當她用封鎖的激烈方式切斷連絡，也許有幾種心情：
1.喜歡被追逐的感覺：在關係初期感受到不穩定，因為害怕失敗，所以用先切斷的方式，害怕被句點，就先句點別人。
2.對於關係的不信任：對於要和另一個人融合感到不安和害怕，這樣的人看似難搞，但實際上是因為要跟另一個人親密相處，讓她承受很大的壓力。
3.性格本身比較執抝：性格上比較難安撫的人，容易在對方犯錯的時候展現挑剔或失望的心情，並將這份情緒丟到對方身上，認為是對方的錯。
4.對前段關係還有依戀：跟前段關係分不乾淨，導致後段關係容易一直跟前段比較，若你是喜好證明自己的人，就容易陷入不斷證明你對她的愛的模式，於是她一直出題，你一直解題，你們陷入Q與A的關係。
你女友的狀況也許讓你丈二金剛摸不著頭緒，但回頭想想，其實你們的關係蠻多不平等以及讓你疲憊之處，也許你可以跟女友釐清她真正的想法以及介意的點，適時也讓她知道你在關係中的疲憊，以及使不上力的心境。若她顧慮你，也認為你是她男朋友，需要被好好對待，相信這樣互相的想法會讓關係較持久，祝福你們！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 麥寮工業路車多 去年事故25起
- 金甘蔗影展開鏡 12隊前進小琉球
- 遲未收到財報 內政部週三到婦聯會查帳
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
- 本票超強大 畫押、簽符號都有效
- 拚連任》柯P「轉性」打組織戰 綠議員譏「下凡」
- 台灣大道塞 議員：捷運藍線過東海再改高架
- 白宮準幕僚長：美不打算改變一中政策
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 全台首座 綠能屏監開始發電
- 冷氣團影響最低溫僅13度 明起回溫
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- 社論》今年仍可關關難過關關過？
- 杜特蒂揚言戒嚴掃毒
- 英相將宣布硬脫歐 交換移民管控權
- 新虎尾溪亂丟禽屍 開罰20萬
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 自由共和國》2016年回顧／寫給一位年輕國民黨員的信
- 板橋林家第6代 1919年創立華銀
- 逆子酒後打死父 還辯只甩幾巴掌
- 楊梅體育園區 4月申請核准徵地
- 華南金改內規 林知延恐丟董事
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
- 百年福德祠被偷去賣 南庄人蓋回來
- 〈熱門族群〉董監改選提前開打 大同不畏寒冬
- 東山以逸待勞 趕上8強列車
- 蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠
- 黨魁連署門檻 郝龍斌：有技術性杯葛疑慮
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
- 記錄客家精神 20芳草人物集成冊
- 全球最小火箭 日發射失敗
- 學童預防蛀牙 北市聯醫免費塗氟
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 墾丁24度暖呼呼 藍天白雲衝浪趣
- 政策缺乏彈性 勞資都困擾
標題：〈戀愛翹翹板〉驕縱女友地雷多 動輒得咎難討好
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email