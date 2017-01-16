〈戀愛翹翹板〉驕縱女友地雷多 動輒得咎難討好

2017-01-16

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我跟女友才交往兩個月，她卻常搞失蹤，讓我感到非常不安。她常因為我觸怒她而突然封鎖我，我要花好大的力氣才能哄住她，這兩個月以來，我覺得好累！她很難討好，動不動就生氣，讓我感到不知所措，例如點到她不喜歡吃的東西、講了她不喜歡聽的話，或者提到我前女友等等，但我已經極力避免了，只希望她能開心。她曾說她前男友很了解她，這讓我很嫉妒，我覺得自己可以取代他，但她地雷實在太多，真的很難搞，我該怎麼做？（Aron）

A：

對你來說，女友的陰晴不定讓你感到很困惑，要你在這短短兩個月裡抓到相處的要領，也真難為你了！不過，我比較好奇的是，這麼短的期間應該還在熱戀期，但此時的你為甚麼卻感覺戰戰兢兢且擔心關係破裂呢？此外，當她用封鎖的激烈方式切斷連絡，也許有幾種心情：

1.喜歡被追逐的感覺：在關係初期感受到不穩定，因為害怕失敗，所以用先切斷的方式，害怕被句點，就先句點別人。

2.對於關係的不信任：對於要和另一個人融合感到不安和害怕，這樣的人看似難搞，但實際上是因為要跟另一個人親密相處，讓她承受很大的壓力。

3.性格本身比較執抝：性格上比較難安撫的人，容易在對方犯錯的時候展現挑剔或失望的心情，並將這份情緒丟到對方身上，認為是對方的錯。

4.對前段關係還有依戀：跟前段關係分不乾淨，導致後段關係容易一直跟前段比較，若你是喜好證明自己的人，就容易陷入不斷證明你對她的愛的模式，於是她一直出題，你一直解題，你們陷入Q與A的關係。

你女友的狀況也許讓你丈二金剛摸不著頭緒，但回頭想想，其實你們的關係蠻多不平等以及讓你疲憊之處，也許你可以跟女友釐清她真正的想法以及介意的點，適時也讓她知道你在關係中的疲憊，以及使不上力的心境。若她顧慮你，也認為你是她男朋友，需要被好好對待，相信這樣互相的想法會讓關係較持久，祝福你們！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）