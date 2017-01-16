維納斯的呢喃（1／16～1／22）
文／占星師 娜塔
桃花星與慾望星先後行運合相於水象雙魚座，為水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）啟動自信與行動力，收起過往內斂與含蓄能量，你們更能真情流露，讓感情說話，也能吸引最多的感動與注目，這是你們進入表白與行動的時機；土象人（金牛、處女、山羊）與水象有六合吉相，除了處女座較容易卡住，金牛與山羊都有機會連結異性，只要主動開口，就有機會更上一層樓，別小看吉運；火象星座（牡羊、獅子、射手）精力沉澱下來，不再衝撞，即使對外連結，也傾向先補充元氣後，再向外拓展；風象人（水瓶、雙子、天秤）全力衝刺職場業績，容易賺多花多，而單身天秤容易捲入辦公室戀情，宜多停看聽，不宜一下子投入感情。
牡羊座 3/21~4/20
愛情運勢★★
單身牡羊工作責任加重，從事服務業的朋友特別能感受，惟精神面豐盛，暗桃花頻繁，這部分卻是心中的負擔；有伴牡羊和伴侶工作步調剛好相反，伴侶在年節前忙，你倒能安排沉澱休憩，相互尊重是相處中的優勢。
金牛座 4/21~5/20
愛情運勢★★★
單身金牛人脈發達、娛樂活動湧進，職場宜注意協調各方想法，忌差別待遇，情場可望在社群團體偶遇浪漫對象；有伴金牛和伴侶能忙裡偷閒，臨時起意展開團體小旅行，隨興出遊，沒有預期，卻有額外的收穫與驚喜。
雙子座 5/21~6/21
愛情運勢★★
單身雙子職場專業受矚目，指名度日增，惟難搞客戶不少，考驗你應變能力以及說不的力量，面對顧客還是要有底線；有伴雙子和伴侶有各自的社團生活，惟你們也共同學習如何融入團體又同時保持個人想法與立場。
巨蟹座 6/22~7/22
愛情運勢★★★★
單身巨蟹外緣轉好，只要確定感情來向單純，你對建立親密關係的心防已下降、容易敞開，職場有機會與他人合作；有伴巨蟹和伴侶容易陷入家族的控制與主導戲碼，宗教信仰或心靈修持觀點能夠化解當中的執著。
獅子座 7/23~8/23
愛情運勢★★
單身獅子職場忙到爆，考驗胃納量與處理專業，肝功能是指標，外來贊助攀升，形勢比人強，善用外援可幫本業加值；有伴獅子懂得在忙裡偷閒放鬆，伴侶卻容易神經緊繃、與人摩擦，你能運用幽默化解緊張氣氛。
處女座 8/24~9/22
愛情運勢★★★
單身處女座透過社交社群，人際桃花敞開，人際熱絡若不為個人情緣，也有助打開視野，了解外在世界，不致浪費時間；有伴處女座和伴侶能有絕佳的影像或電影欣賞經驗，感受自己與社會的關係，決定回饋社會的方式。
天秤座 9/23~10/23
愛情運勢★★★
單身天秤職場人際暢通，樂在工作的你易產生辦公室戀情，無法辨試感情是否正緣，任由革命情感催化過多的溫度；有伴天秤和伴侶易進入各自精采各自管理的關係，共同策畫小旅行或追求共同信仰，能維繫情感。
天蠍座 10/24~11/22
愛情運勢★★★★
單身天蠍收起犀利與距離，迸出創意與幽默，社群娛樂中贏得最多注目，職場與情場都容易散發魅力收服人心；有伴天蠍和伴侶能夠透過團體活動或影像、音樂媒介，讓感覺流動並獲得放鬆與娛樂。
射手座 11/23~12/22
愛情運勢★★
單身射手與家人聚會頻繁，易有不受看重的不平之鳴，處理財務宜停損，不宜投資或借貸，以免損財突增不安全感；有伴射手跨出界線進入團體學習，有助視野與心胸的敞開，和伴侶也有新鮮話題可以分享。
山羊座 12/23~1/20
愛情運勢★★★★
單身山羊與朋友或同學聚會頻繁，見聞提升，唯一放不開的是不能失控的秩序，宜練習彈性和不藏私的分享；有伴山羊開始注意自己的感覺細胞時，就愈能同理伴侶的情緒變化，進入感覺，讓兩人有共通語言。
水瓶座 1/21~2/18
愛情運勢★★
單身水瓶近日財帛進帳可觀，惟錢進錢出開銷也大，要注意消費比重是否偏向不實用的裝飾品，或是必要的花費；有伴水瓶和伴侶到年底都想犒賞辛勞的自己，容易誇大需求而消費過度，「想要」與「需要」之間的確大不同。
雙魚座 2/19~3/20
愛情運勢★★★★
單身雙魚聚焦在自己身上，抬頭挺胸的魚令人驚豔，活出自己的感覺，人際桃花自然蓬勃，社交團體尤其顯得亮眼；有伴雙魚和伴侶擁有共同理想，又像朋友關係般相互支持與理解，在親子活動、創造力或娛樂方面有共鳴。
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標題：維納斯的呢喃（1／16～1／22）
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