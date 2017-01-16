〈愛瘋迷〉頂客人生 幸福我說了算

2017-01-16

文／劉凱西

美美剛換了新工作，然而工作環境裡充滿了一群熱情的「良家婦女」，一聽說美美跟老公只想養狗而不打算生小孩，這些良家婦女，就開始對她進行道德勸說。

一開始，美美以為她們是對狗有意見，覺得不該待狗如人。遇到這種反對寵物的人，美美已經練就一種「生氣就讓他們生氣，不如講更明白點讓他們氣死好了」的心態，因此，當新工作的同事企圖問她「為甚麼選擇養狗啊」、「怎麼不生小孩啊」，並且告訴她「養小孩跟養狗是不一樣的，女人都應該經歷生小孩的過程，才能成為真正的女人」時，美美告訴她們：「任何生命都應該被平等對待，不能歧視喔！」誰知道這個回答，良家婦女們並沒有反對，一問之下，才知道她們之間不少人家裡也養了貓或狗，並且也把寵物當成小孩一樣來疼。

那問題究竟在哪裡呢？

「我的天啊！她們是真心覺得女人就是要結婚生小孩，沒有生過小孩的女人就不夠完整。」美美回到家跟老公抱怨，老公卻沒多說甚麼。男人畢竟還是難以理解女人能給女人多大的壓力，難怪婆媳問題發生時，他們老覺得「事情有那麼嚴重嗎」？

不認同頂客觀念 媽派同事狂洗腦

辦公室裡的這些女性同胞，看來對於與自己選擇不同的女性，完全不想抱持任何寬容──或是換種和諧一點的說法，希望能夠感化她們，邁向更美好的人生。自從知道美美是真心不想生小孩後，一開始有人用比較正面的方法，告訴她女人不管怎樣都要生小孩，這是女人來到這世界的任務，因為男人不能懷孕，所以女人要承擔養育生命的責任，只有生了孩子，才能引發母性，脫胎換骨成為真正的女人。這樣的說教言論，已經讓美美夠翻白眼了，但畢竟人家是笑笑地說著好話，伸手不打笑臉人，所以美美寧可掐青自己的手臂，也不想嚴厲反駁對方，免得才剛到職，就搞壞了人際關係。

勸導無效就翻臉 嘲諷難領略親子牽絆

在好話都說盡了之後，那些女同事們發現美美還是堅持「不打算生小孩」，她們的策略有了改變──從好話勸導變成冷嘲熱諷。每次看到美美精神奕奕、容光煥發進公司，她們嘴裡就開始嘲諷。一開始先是假意問候：「氣色真好啊！」美美都會客氣地說：「還好啦！」同事開始說起自己帶小孩多累、小孩子生病半夜吵得無法成眠，這時美美以為同事們已經決定放她一馬，所以還寒暄關心一下小孩的病情，誰知道同事沒有回答她的問題，反而冷冷地說：「哪像妳這麼爽，沒生小孩天天睡飽飽，當然神清氣爽啊！但可惜啊，妳就無法經歷這種有牽絆的人生。這種感覺，妳是永遠無法知道的！」同事的語氣像是美美不小心弄掉了中千萬大獎的發票一樣可惜，讓美美怒火中燒。

「我也曾經半夜帶狗去急診，我懂這種心情！」美美辯稱。

「狗跟小孩不一樣啦！唉，跟妳說妳也不懂……。」

美美氣炸了，她真想找個方法治治這些同事。當她跟朋友傾訴時，朋友聽了卻想法不同。

「妳同事應該很不滿她自己現在的生活。」

「怎麼說？」

「如果真心喜歡、願意犧牲，怎麼會成天抱怨？」

朋友建議美美用另一種方式對付這種同事，美美聽了相當滿意。

老是抱怨育兒苦 掛嘴邊的幸福難信服

沒過幾天，那位同事又一臉菜色走過來，相同的情節再度上演，美美表示關心，對方還是那句：「妳沒有小孩，不可能懂啦！」

「也是啦，但妳是不是很後悔生小孩啊？看妳每天進辦公室都先抱怨帶小孩有多累、多辛苦……」

同事聽了這句話，睜大眼看著美美，美美則一臉誠懇樣，於是對方沒有回答，拿著自己的保溫杯落荒而逃，然後她們就再也沒有諷刺過美美了。

有時候，掛在口邊的幸福，其實是為了掩飾對自己人生的厭惡，所以真的別太在意別人對自己人生的評價，因為真正幸福的人，才沒心思去評價別人的人生呢！