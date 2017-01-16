廖人／不是唯一一天
2017-01-16
◎廖人
全世界的雨
彈奏全世界的樹
這不是唯一
聽見音樂的一天
．
起風了
全世界的樹，旋轉全世界樹葉──
枝椏的綠琴弦上
躍動的手指反光
──不是唯一奇幻，或唯一
平凡的一天
．
不是唯一辛苦的一天。
在早上出門，在早上回家，在早上
後悔上一個早上
計畫下一個早上
不是唯一
疲倦、緊張的早上
．
螢幕裡：曲折微妙的語言
──不是唯一可以修辭的一天
螢幕裡：高亢的聲音，控訴著事件
──不是唯一
難以修辭的一天
．
廣場上，寫滿標語的T恤──
不是唯一值得動怒的一天
繁榮的騎樓商家
嬰兒車被推著走遠──
不是唯一值得
謳歌新生的一天
．
不是唯一需要祈禱的一天：
修女走進巷弄
餵貓。
是否，將不可得的美善
寄託明天──
不是唯一，被昨日寄託的一天
．
救護車蛇行，疾速逼近
擔架衝撞輪椅，傳出
快門的聲音──
不是唯一聽見哭泣的一天
．
──愛過誰，誰就會離去
雨滴忽然跳上眼鏡
．
雲的後面是太陽嗎？看見銀邊的人
請說一個日常故事
說說平淡的情節。最平淡的──
因為這不是唯一
令人哭泣的一天
．
不是唯一相聚的一天
不是唯一分離的一天
那些去到美好地方
卻沒說一聲，就啟程的人
一切還好嗎？這不是唯一
非得告別的一天
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