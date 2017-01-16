| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
 首頁 > 副刊

【愛讀書】 《當我提筆寫下你，你就來到我面前》

2017-01-16

張曼娟著，麥田出版

有感於科技使現代人總「提筆忘字」，而企圖重尋「寫字」一事所能涵藏的，張曼娟（1961-）新作《當我提筆寫下你，你就來到我面前》便以鉛字和手寫字穿插篇幅，再一次進行親密傾訴。全書輕巧，綜談血緣、戀愛、人我之間的和解可能：有大齡兒女和高齡長者生活陪伴的纖細感觸，也有情場中人動靜自得的愛的思索；有自然凋盛所贈給的風物詩，也有人與生活相互爭辯後，餘下的一句溫柔感喟。彷彿一顆歷經時間修改的卵石，擦去稜角的疼痛還記得，但是願意讓自己與河流共鳴，「有陰影的世界，才有層次」。於是，歌頌愛要及時，承認衰老不可逆，因為懂得「每一日都不是理所當然的」，看待往事的眼神，面對世界的表情，在傻氣和聰明之間游移的心，才會像目錄上那些閃爍著光芒的關鍵字：摺疊，身分，裁製，廢墟，禮物。（amit）

廣告
  • 《當我提筆寫下你，你就來到我面前》

    《當我提筆寫下你，你就來到我面前》

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：【愛讀書】 《當我提筆寫下你，你就來到我面前》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.