【愛讀書】 《當我提筆寫下你，你就來到我面前》

2017-01-16

張曼娟著，麥田出版

有感於科技使現代人總「提筆忘字」，而企圖重尋「寫字」一事所能涵藏的，張曼娟（1961-）新作《當我提筆寫下你，你就來到我面前》便以鉛字和手寫字穿插篇幅，再一次進行親密傾訴。全書輕巧，綜談血緣、戀愛、人我之間的和解可能：有大齡兒女和高齡長者生活陪伴的纖細感觸，也有情場中人動靜自得的愛的思索；有自然凋盛所贈給的風物詩，也有人與生活相互爭辯後，餘下的一句溫柔感喟。彷彿一顆歷經時間修改的卵石，擦去稜角的疼痛還記得，但是願意讓自己與河流共鳴，「有陰影的世界，才有層次」。於是，歌頌愛要及時，承認衰老不可逆，因為懂得「每一日都不是理所當然的」，看待往事的眼神，面對世界的表情，在傻氣和聰明之間游移的心，才會像目錄上那些閃爍著光芒的關鍵字：摺疊，身分，裁製，廢墟，禮物。（amit）