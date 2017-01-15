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李勤岸／3Q哲學

2017-01-15

◎李勤岸

Q 毋是軟

Q 毋是無堅持

QQ 毋是 tīng-tīng

QQ 毋是袂轉踅

QQQ 是黏 thi-thi

QQQ 是軟軟仔硬

第一个 Q 是頭殼好

有前埕 視野遠

第二个 Q 是情緒好

袂淹袂漲 排水 tháu

地基在毋驚風颱透

第三个 Q 是 CQ 好

腹腸是一个大海

無仝ê文化通航自在

多元ê姿態

彩虹ê世界

IQ 加 EQ 變 QQ

加 CQ 變 QQQ

3Q 若 tsiâu-tsn̂g

內心厝宅有三好

按呢，3Q very much

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標題：李勤岸／3Q哲學


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2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
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