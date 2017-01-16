王天寬／旅行或其他
◎王天寬
走上陽明山二子坪，共有兩條長路，殊途同歸。
幾個小孩慣於捨棄人工步道，走在旁邊毫無修整的碎石子路。走得很開心，就要赤腳，被制止了。我也學他們走幾步，然後卻步，大自然或許不再適合我，或許天性如此。我不知道。
回到安逸的有著木頭欄杆的人工步道，他對我說，這裡一點也不熱。明明是夏天，夏天沒有不熱的地方。但這裡確實，一點也不熱。因為有樹，因為葉子擋得正好，只讓風進來。很多地方都有樹，有葉子，可還是熱極。
這裡不熱，這些樹沒人拿去做木工，做人工步道，因為它們適得其所，保證死得其所。別的樹統統不保證，砍去做別的事去了。
我不知道，路愈走愈遠，兩條路好像也要分開。他在另一條路跟我說話，就要聽不到了。但我不再想他，也不想是不是路要分開。像生來就要走這條路，或生來就在路上，沒有看到後來的一切，道路本來在那，像腳一樣。但走路的時候不特別記得這些。仍是陰天，外面我不知道。
上山的路特別狹長，和許多人錯身而過，沒有交換眼神，也不擔心彼此。走到哪是哪，什麼也不是，或許就是很多樹很多葉子的地方。或許風很大，被遮了一些，竟有些涼。不要記得夏天，會溫暖些。蟬聲響亮，每隻都想成為最大聲的一隻，便只聽到一極大的聲響持續著。
記不得多久以後了，路又會合，他遞給我一個飯糰，非常結實。水很甜，他洗了手。我問起路的長短，他賣了個關子，說看到湖就是了。蟬聲持續吼著，他說幾乎裝了麥克風，在別的地方沒有的品種。我們繼續上山。
沒感覺山的起伏，見到了湖。地方突然空曠，很多人站得高高低低，沒意識到彼此小大。風很大，在夏天的山頂仍要多穿衣。但日子是不變的，溫度高高低低而已。他坐在石頭上，我坐不遠處的木頭長椅，交換一些話。多數時候，轉到某個喜歡的方向，坐定不動了。
面前有一隻狗不斷移動，當盤子飛來就一躍而起一口咬住，搖著尾巴送回丟盤子的手裡，然後再一次追著盤子跑。有時沒咬好，有時那隻手丟歪了，或被風吹掉。很多人在看，狗一直等待。
後來就別過頭去了。風似乎沒有減弱的跡象，在山頂是這樣的，太陽像是沒有。我不知道。我不知道這算幾級風，那是氣象局的責任。我只是看湖，看山，看風。前面有一座山的表演。
那座遠山由濃密的綠樹覆蓋，遠看像草。風從後面吹來，風蓋了過去，一片樹海就依序倒下，像浪，遠看像山在梳頭。像極了，又梳了數次。我的髮也被風吹，同一個方向，可小大是不同的。人人都被風吹。
人人都被風吹。只是有些沒有頭髮，有些穿著裙子。不管你喜不喜歡。不管你接不接受。不管你是不是願意來到世上，沒人能代替你承受。但別那麼沉重。別那麼沉重。只不過是風。風吹一吹會停的，我卻期待它再次吹起。這給山梳頭的景象美極了。我願意花所有在山頂的歲月等待那一瞬間。
但其實我不知道。我並不清楚自己。我花太多時間看別人了，然後想到自己是孤單的。一個個都是。那些風不吹髮，吹孤單的人。人人都被風吹，我站在這裡明白很多。盤子丟了出去卻被強風吹回。狗碰都沒碰到。
他給我吃了一半的壽司，我跟他交換外套，他冷得發抖。湖裡躺著睡蓮，葉片和湖水都呈現綠色，卻有鋸齒的輪廓，將兩者分開。我看著湖面波紋滑過，可不像梳頭。方向也不重要了。
該是下山的時候，我邀他一起走。他問我不等待下一波風起嗎？我告訴他，我本不期待這次旅行。可這次旅行很好。
我邀他一起下山。或許這次會走那條天然的碎石子路。我不知道。我不去固定什麼，我讓它們流動，不知其所謂何如。●
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