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〈旅遊的滋味〉充滿美國味的紀念碑山谷

2017-01-11

今天的品嘗者／銘鐘

紀念碑山谷，位於美國亞利桑那州與猶他州交界處，獨特的景象經常出現在美國電影中，可說是最能展現美國西部風味的地方了。藍色的天空為背景，幾座突出的紅色岩石山，聳立在火紅色的遼闊大地上，有如宏偉的紀念碑一樣，十分壯觀。

紀念碑山谷是屬於峽谷圓環的一部分，跟附近的風景區，像是大峽谷、布萊斯峽谷等等，地質上都有點類似，但是形成的景象各有不同。

紀念碑山谷在原住民心中是個神聖的地方，目前是由當地原住民納瓦荷族所經營，在遊客中心的觀景平台也可以眺望到這些紀念碑山。如果想要更近距離觀賞，可以乘坐吉普車遊覽，像是曾出現在電影場景裡的約翰福特點（John Ford Point），可以坐吉普車前往。

幾座紀念碑山因為突出山柱形狀的不同，還有左棒球手套、右棒球手套、三姊妹岩、大象石等名稱。

紀念碑山谷入口的163號公路也是值得停留觀賞的景點，一望無際的大地，漫長蜿蜒的公路，一直連到前方突出的紀念碑山群，呈現出一種莊嚴、令人敬畏的感覺。

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  • 約翰福特點，原住民小朋友扮成牛仔。

    約翰福特點，原住民小朋友扮成牛仔。

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標題：〈旅遊的滋味〉充滿美國味的紀念碑山谷


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