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〈旅遊的滋味〉古今相容的薩格勒布

2017-01-09

今天的品嘗者／王伶俐

一早在陰冷的天候下從蘇黎世機場轉機，終於抵達了旅遊的第一站：克羅埃西亞的首都薩格勒布。我們拖著行李來到電車穿梭其間的熱鬧城區，將行李放在民宿後，帶著自製的導覽手冊，展開了探索之旅。

首先拜訪克國最高、最大的宗教建築──聖母升天大教堂，高105米的雙尖塔是此城的地標。廣場前最引人注意的是在豔陽下閃著金光的聖母瑪麗亞紀念碑。趁中午收攤前，我們趕到滿是紅色陽傘的德拉茲廣場市集，攤子上一籃籃令人垂涎欲滴的莓果、葡萄、水蜜桃及桑葚，五顏六色的鮮花更引來了無數蜜蜂在四處徘徊尋芳。

正午時分，遠處傳來傳統風笛樂聲及達達的馬蹄聲，我們尋著聲音，沿著石板路往上走，來到了聖馬可教堂。教堂前的廣場上，正上演著精采的傳統衛兵交接儀式。這是棟因馬賽克拼貼屋頂而舉世聞名的建築，也是遊客購買克國旅遊明信片的風景首選。

順坡而下，巧遇一群長者，他們身穿白底鑲著紅、黑花紋的傳統服飾，在熙來攘往的街頭熱情地表演著。在這古今相容的城市裡，我們頂著艷陽，拿著霜淇淋，品嘗著旅遊的滋味。

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  • 有著特殊涵義的馬賽克貼及傳統衛兵交接儀式的聖馬可教堂。

    有著特殊涵義的馬賽克貼及傳統衛兵交接儀式的聖馬可教堂。

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標題：〈旅遊的滋味〉古今相容的薩格勒布


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