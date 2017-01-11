〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗

2017-01-11

今天的品嘗者／黃靖鈞

趁著翡冷翠行旅之便，乘國鐵前往比薩，從火車站走到主教座堂廣場約20～30分鐘腳程。

談起比薩斜塔，真的超神奇，該塔無論如何建造，勢必歪斜一邊，即使是建築高手也束手。正常人站塔外，絕對想像不到入塔的強烈奇妙感受，步入塔內，立刻有感。站立塔心正中央，會有些微暈眩感，人體無法保持自然平衡，必然偏向一邊扳往低處塔壁，比站斜坡上更費勁。

沿塔壁而建的階梯，剛爬梯時會受地磁影響，不自覺傾向一邊，但離地面越遠，偏離感便遞減，高樓層則不再受影響。塔頂被鐵絲網圍起，以免遊客仿效伽利略做自由落體實驗。遠眺市區後，還是得乖乖回地面。越往下樓層，偏離感再度襲來，一點一點慢慢加強，很難穩穩走路，得一直對抗地力。奇妙而美麗的比薩塔，實地體驗會讓人一輩子難忘懷。

進入聖母升天主教座堂與聖若望洗禮堂內完全沒有異樣感，3座建築相距不遠，唯比薩斜塔奇特悖常，完工以來，一直有學者研究其傾斜原因，探討所立基地質，始終無人能得正解。