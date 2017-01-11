| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 副刊

〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗

2017-01-11

今天的品嘗者／黃靖鈞

趁著翡冷翠行旅之便，乘國鐵前往比薩，從火車站走到主教座堂廣場約20～30分鐘腳程。

談起比薩斜塔，真的超神奇，該塔無論如何建造，勢必歪斜一邊，即使是建築高手也束手。正常人站塔外，絕對想像不到入塔的強烈奇妙感受，步入塔內，立刻有感。站立塔心正中央，會有些微暈眩感，人體無法保持自然平衡，必然偏向一邊扳往低處塔壁，比站斜坡上更費勁。

沿塔壁而建的階梯，剛爬梯時會受地磁影響，不自覺傾向一邊，但離地面越遠，偏離感便遞減，高樓層則不再受影響。塔頂被鐵絲網圍起，以免遊客仿效伽利略做自由落體實驗。遠眺市區後，還是得乖乖回地面。越往下樓層，偏離感再度襲來，一點一點慢慢加強，很難穩穩走路，得一直對抗地力。奇妙而美麗的比薩塔，實地體驗會讓人一輩子難忘懷。

進入聖母升天主教座堂與聖若望洗禮堂內完全沒有異樣感，3座建築相距不遠，唯比薩斜塔奇特悖常，完工以來，一直有學者研究其傾斜原因，探討所立基地質，始終無人能得正解。

廣告
  • 著名的義大利比薩斜塔外觀。

    著名的義大利比薩斜塔外觀。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.