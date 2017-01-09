〈異同OPEN講〉同性婚姻立法 要的就是尊重

2017-01-09

文／蔣明白

我是一個已經出櫃20年的資深同志，只是，在前面19年多的歲月裡，我身邊的同學、同事或朋友，似乎就只有「我『接受』你是同性戀」這樣的模糊概念。

一直到最近，當「同性婚姻立法」的議題浮上檯面後，這些原本帶有優越感的異性戀才恍然驚覺，一向只要求「被包容」的同志，竟然也會進而爭取平等的權利。

於是他們就開始不斷地勸導我：「為什麼你們一定要修改民法？如果另立專法，不是一樣可以達到你們想要合法結婚的目的？」

只是，既然反同婚人士覺得另立專法也是「一樣」的，那為什麼不乾脆直接修改民法呢？或者說，異性戀終究不能放棄高同志一等的優越感，所以才堅持不讓同性婚姻享有同樣的立法規格？

其實，就在立法院審議「同性婚姻」民法修法的同時，正好有一個名為聖多美普林西比的國家，和中華民國正式斷絕邦交了。

我總在想，中國當局常常表面說著「兩岸一家親、血濃於水」的美麗說詞，背後卻又以各種手段，孤立台灣在國際社會的處境，同樣的，異性戀一直強調「尊重同志」，卻又堅持不讓同志婚姻適用民法，這難道不也是一種打壓嗎？而「另立專法」對同志來說，不就像是必須以「中華台北」這個名稱，才能參與國際活動般備感羞辱嗎？

我們常說：祝有情人終成眷屬，但荒謬的是，沒有出櫃的男同志，卻可以在毫無真情的情況下，就只要欺騙一個無辜女子，而進入合法的婚姻體制；但是，兩個真心相愛的同志，卻強行規定他們無法成為法律上的眷屬，這難道還不是一種無知的偏見和歧視嗎？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）