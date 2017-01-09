〈50 Plus〉年紀大了 同理心變強

2017-01-09

文／呂政達

美國密西根州立大學做了一項研究，找來63個國家的10萬4千人，為世界各國的同理心程度做出排行榜，台灣名列第8，那麼，你覺得自己是個有同理心的人嗎？

回答自己有同理心的人，想必不少吧。根據美國密西根州立大學的研究，同理心有地域的差別，繪製成一張世界地圖，顏色最深也最有同理心的洲是北美洲，非洲的顏色最淺，亞洲的顏色居中，或許隨著文明的程度增高，當地人民的同理心也會增加，這可能是教育和社會風氣影響的結果，但厄瓜多和秘魯名列前矛，也顯示出當地印地安傳統，那種訓練孩子用老鷹的視野看事情的方式，具有某種教育效果。

在日文裡，同理心就是「共感」──共同的感受，從這個定義發展出許多同理心練習，通常就是把自己的想法和視界拉大，不要侷限在某個特定的觀點，納進別人的想法，也考量別人這樣講有沒有他們的道理。還有一個練習是做「非我的思維練習」，排除所有屬於我的想法。我曾聽一位60多歲的大學教授說，當他過了60歲，他就不再那麼堅持自己的想法，即便面對小他30歲的年輕學生，他也願意耐心傾聽，這是年紀送給我們的禮物。

年紀越大，那種共同感受的方向就越濃厚。

我有一次聽兩名老人家聊天，談著工作和退休生活，他們幾乎分享著相同的語言，不約而同地在同一刻說出「我們都老了。」我心想這是兩名老朋友的談話吧，沒想到下一刻他們各自離開，竟然只是萍水相逢。年紀漸長，我們的心慢慢的歸於同一個方向，找到了我們的共感。

變老了，我們切實地反省以前做過的許多傻事，為什麼不經意間讓很多人難過呢，如果時光倒流，我們再年輕一遍，也許就不會這樣說、那樣做了，50歲過後，你會不會覺得這種心態越形強烈，列出一張清單想一一找到他們說聲對不起。

唉呀，有兩件事幾乎是可以確定的，第一，時光不會為你停留，第二，我們終於在人生接近黃昏的時段，學會了同理心。