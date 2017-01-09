〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你
2017-01-09
文／王錦萍
「老師，妳會來看我比賽嗎？」他問，「你希望我們去嗎？」我說。
「超級希望！」
這個原住民小孩有雙圓滾滾的大眼睛，他的長輩經歷著名的，顛沛流離的故事，當時震驚社會，事件後來影響他的家庭好幾代支離破碎充滿無力感。
年少的他雖然也曾經有過榮光，在幾場比賽裡面拿過獎牌，但是環境太艱難，走錯一小步，要花多大力氣，多少人傾力、接力幫助才能回到正軌。
這是他復出的第一場比賽，別人都是專業隊伍、專業訓練，他白天要搬重貨、做粗工謀生，晚上才能用剩餘的一點點體力練習，再怎麼努力，先天上就吃虧。
離比賽只剩下幾天，卻又突然發生工作意外造成傷害，「身體必須快點復元才行。」長久以來緊緊抓著他不放棄的教練始終堅定。
「沒有傘的孩子，只能努力往前衝。」他在臉書上為自己打氣，儘管傷勢痛楚影響很大，別人尚未忘懷曾經踏錯的那一步，現實壓力接踵而至，但是，「我最喜歡的還是這項運動。」
看他換上選手裝在場邊拉筋熱身，不由得想起那時與他在司法處遇的地方相遇；出去後他傳來辛苦工作的照片；黑暗勢力再度熱烈向他招手，我們差點失去他了；他嘟著嘴巴鼓起勇氣主動問能不能幫助他，我們去和教練一起鼓勵他回到運動場……一幕幕浮現，這一切，每一步事前都不知道會如何，而現在他站在這裡。
夢想兩個字又近又遠，這孩子志氣高啊，哨音響起，他忍著痛咬牙上場，眼神悠遠透亮，一整個真人勵志故事在眼前展開，教人感動不已。
是這孩子帶給大人力量，無關輸贏，出賽本身已具極大意義，他已經勝利。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 慰安婦銅像延燒 日韓緊張
- 鸞山梅花 17日才進入盛開期
- 給國民黨發薪 5200萬元支票解凍
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 新北改善違停 紅線夜間開放停車
- 老麵店假日不休 生意增2至3成
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 胞妹LINE借錢 姊急匯2萬遭詐
- 〈熱門族群〉股王大立光登頂 光學股活蹦亂跳
- 新北違停檢舉10熱點 中和包辦前3名
- 通膨蠢動 央行Q2恐提前升息
- 愛心農民 高麗菜義賣助學
- 《中日對照讀新聞》小池都知事、東京五輪メダル製作に携帯リサイクル－小池都知事回收舊手機製作東奧獎牌
- 佛州機場血案 槍手曾獲6勳章
- 美駐墨領事官員中槍受傷 一嫌就逮
- 雪莉揪崔子遊台快閃 曬內褲辣照展翹臀
- C肝新藥治療 須先確認病毒有無突變
- 羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷
- 檢舉Uber 一件最高獎金10萬、一年最多30萬
- 清潔隊加班費增加 採補休因應
- 賴神叫賣 15分鐘賣2千尾台灣鯛
- 澎湖5女密室燒炭》陳家長女清醒 解謎關鍵
- 惡男加霸王油 可憐工讀生賠錢
- 台北》焚化爐新回饋 最快3月發垃圾袋
- Q獅變霸獅 球迷「徽」常有意見
- 使館官員揚言搞垮英副外相 以色列道歉
- 周董香港開唱 太空感炫目
- 鮮肉團出道 還沒賺錢先貼錢
- 劉若英巡演當敘舊 預告東京首唱
- 台版霍爾移動城堡 89歲屋主過世
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 〈熱門族群〉報價飆漲 DRAM類股躺著賺
- 自由廣場》高三生家長 感慨萬千
- 魏少17次大三元 比肩2神人
- 伍佰man 尬賴雅妍 扯出前緣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分