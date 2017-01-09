〈折翼少年〉不放棄 贏者就是你

2017-01-09

文／王錦萍

「老師，妳會來看我比賽嗎？」他問，「你希望我們去嗎？」我說。

「超級希望！」

這個原住民小孩有雙圓滾滾的大眼睛，他的長輩經歷著名的，顛沛流離的故事，當時震驚社會，事件後來影響他的家庭好幾代支離破碎充滿無力感。

年少的他雖然也曾經有過榮光，在幾場比賽裡面拿過獎牌，但是環境太艱難，走錯一小步，要花多大力氣，多少人傾力、接力幫助才能回到正軌。

這是他復出的第一場比賽，別人都是專業隊伍、專業訓練，他白天要搬重貨、做粗工謀生，晚上才能用剩餘的一點點體力練習，再怎麼努力，先天上就吃虧。

離比賽只剩下幾天，卻又突然發生工作意外造成傷害，「身體必須快點復元才行。」長久以來緊緊抓著他不放棄的教練始終堅定。

「沒有傘的孩子，只能努力往前衝。」他在臉書上為自己打氣，儘管傷勢痛楚影響很大，別人尚未忘懷曾經踏錯的那一步，現實壓力接踵而至，但是，「我最喜歡的還是這項運動。」

看他換上選手裝在場邊拉筋熱身，不由得想起那時與他在司法處遇的地方相遇；出去後他傳來辛苦工作的照片；黑暗勢力再度熱烈向他招手，我們差點失去他了；他嘟著嘴巴鼓起勇氣主動問能不能幫助他，我們去和教練一起鼓勵他回到運動場……一幕幕浮現，這一切，每一步事前都不知道會如何，而現在他站在這裡。

夢想兩個字又近又遠，這孩子志氣高啊，哨音響起，他忍著痛咬牙上場，眼神悠遠透亮，一整個真人勵志故事在眼前展開，教人感動不已。

是這孩子帶給大人力量，無關輸贏，出賽本身已具極大意義，他已經勝利。