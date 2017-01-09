〈植物大觀園〉兩個壞東西 戒了吧

2017-01-09

文、攝影／林雨澤

在彼得梅爾所著的山居歲月（A year in Provence）中，你如果要找個普羅旺斯工匠來家裡做些修繕工作，他必須先到你家去勘察地形，然後坐下來喝幾杯萄葡酒，慢慢討論工程如何進行；在普羅旺斯人的生活中，酒是日常飲料，也是人際關係促進劑，三杯黃湯下肚，氣氛也就熱絡了，在台灣，這種促進劑叫做香菸和檳榔，不管是舊友或新識，老客戶或新朋友，一見面就先請一根菸或一顆檳榔認識一下，在吞雲吐霧及口吐鮮血之中，彼此友好關係已然建立。

人們使用菸草和檳榔的歷史十分悠久，這兩種植物均含有獨特生物鹼，可提振精神、舒緩情緒，對處於陌生環境或面對陌生人的緊張不安感有減輕作用，但其陰暗面是令人上癮終致引發癌症。

近年來，政府對吸食者的各種約束，主要目的是逐步減少吸食人口，減少醫療浪費，提升空氣品質及維持路面和口腔清潔，但要戒除成癮的惡習需要意志力，特別是身邊朋友若多有吸食，今天他請檳榔，明天你請菸，不好意思推辭，便想戒也戒不了。

對這兩弊遠大於利的東西，只有戒除，沒有藉口，總不至於有把刀架脖子上逼你吃吧！

〈戒了吧1〉菸草 害人也害己

除了協助人際關係的維護，抽菸有兩個好處，一是蚊蟲不叮，因為身上菸味太重，蚊蟲不敢靠近；二是半夜裡小偷不敢光顧，因為睡覺時經常咳嗽，讓小偷以為裡面的人還沒睡，所以不敢偷，除此之外，想不出有什麼理由抽菸了。

香菸來自茄科菸草屬的菸草，原產美洲，最早是印第安人在祭祀時吸食，迄今已3千多年歷史，15世紀末哥倫布登陸美洲後，菸草即被帶往歐洲，進而傳入全世界。

菸草約有60種，但能抽的大多是紅花菸草（Nicotiana tabacum），還有少部分的黃花菸草（Nicotiana rustica），台灣種植的紅花菸草株高70～200公分，全株有腺毛，能分泌黏液，葉寬卵形或橢圓形，葉長30～70公分，圓錐花序，漏斗狀花粉紅色，在1920年代起，台灣開始在芬園、美濃等地大量種植菸草，由於菸草是由公賣局契作，收入比種稻好得多，農民想種還得排隊抽籤，但因成本考量，2016年可能是台灣菸草的最後一年了，往後將由進口菸葉取而代之。

香菸乃是利用成熟的菸葉加以乾燥製成，其主要成分是菸鹼（俗稱尼古丁），菸鹼令人感到興奮，吐出的煙卻敎人害怕，菸草煙霧中含7000種化合物，其中有93種致癌物，全球每一年因菸草而死亡的人有6百萬，即使是二手菸也同樣危險，甚至被菸煙燻過的家具牆面都具有毒性，菸對身體的毒害不止於肺，也能引發口腔癌、咽頭癌、膀胱癌……等疾病，為了自己和別人的健康，勇敢說「不」吧。

〈觀察區〉

1.紅花菸草是製成香菸最主要品種。

2.菸草莖。

3.菸草葉乾燥後即是香菸原料，主要成分為菸鹼。

4.去年可能是台灣菸草的最後一季，圖為芬園鄉嘉興村菸田。

〈戒了吧2〉嚼檳榔 口腔癌找上身

檳榔原產於馬來西亞及菲律賓，別名菁仔，棕櫚科檳榔屬，株高12～18公尺，單幹不分枝，樹幹直徑10～15公分，葉柄脫落後留下明顯環紋，葉6～9枚叢生於莖頂，羽狀複葉，長2公尺，小葉長披針形，長30～70公分，具長葉鞘，肉穗花序生於葉鞘下，每株3至4穗，單性花，雄花生於上端，雌花生於下端，核果橢圓，食用時將果實剖開，塞入石灰或其他香料，再用胡椒科的荖葉把檳榔包起來嚼食。

中國早在東漢就有使用檳榔的文獻，不過古代是藥用，主治寄生蟲，也袪瘴氣，但如今吃檳榔是提神及禦寒。台灣有3百萬檳榔嚼食者，年產值達百億，檳榔中所含的檳榔鹼及檳榔素會引發口腔癌、咽癌、食道癌，如果又同時抽菸、喝酒，對身體的危害會更大。

國際癌症研究機構（IARC）公布檳榔果和菸煙為一級致癌物，台灣的口腔癌患者九成有食用檳榔的習慣，不想被病痛折磨，為了後半生更好的生活品質，戒了吧！

〈觀察區〉

1.檳榔羽狀複葉達2公尺。

2.檳榔果實含檳榔素及檳榔鹼，會引發口腔癌及其他癌症。

3.檳榔的肉穗花序。

4.檳榔莖上環紋明顯。

5.檳榔產值高達一百億，僅次於稻米，多種植於中南部山區。