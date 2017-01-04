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2017台北國際書展 回溯台灣閱讀好時光

2017-01-04

〔記者楊媛婷／台北報導〕大眾閱讀的書目，反應時代與社會的變化。「2017台北國際書展」推出「讀享時光主題館」，邀請《文訊》總編輯封德屏擔任策展人，規畫「我們的閱讀時光」展覽，呈現1950年代迄今台灣閱讀風貌的轉變。

「2017台北國際書展」將於2月8日至2月13日在台北世貿中心一館、三館展開，主辦單位台北國際書展基金會董事長趙政岷表示，因籌備時間過短，今年雖無主題國，但讓書展有機會以台灣為主題，並回顧台灣閱讀歷史的進展，今年書展也特別延長開館時間到晚上9點，遇週五、六更開館至晚上10點，上班族下班後也能逛書展，感受台灣一年一度的閱讀嘉年華；主題館不僅可以看到閱讀的歷史，透過現場AR、VR裝置，也能想像未來閱讀可能的風貌。

「閱讀是共同的時代印記，從閱讀就能觀察到社會各種階段的改變。」封德屏表示，擔任策展人後，走過時光隧道爬梳台灣近代閱讀的歷史，深感台灣人享有出版自由的幸福，展覽與台灣文學館合作，將分「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三大部分展出，參觀者將隨著不同年代的重要事件，看到各種創作的演化。

今年書展主題館占地達125坪，基金會執行長唐薇說，將由設計師李明道（AKIBO）打造主視覺「閱讀行走人」，有隱喻出版人的熱情就像鋼鐵人般不敗，另外也邀請當代藝術家打造4個人們最常閱讀的情境，包含大自然、浴廁、臥室、通勤等，展現閱讀的跨界藝術饗宴。

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  • 「2017台北國際書展」將舉行「我們的閱讀時光」展覽，左起策展人封德屏、文化部人文出版司副司長鄧美容、台北書展基金會董事長趙政岷、執行長唐薇。（記者楊媛婷攝）

    「2017台北國際書展」將舉行「我們的閱讀時光」展覽，左起策展人封德屏、文化部人文出版司副司長鄧美容、台北書展基金會董事長趙政岷、執行長唐薇。（記者楊媛婷攝）

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