撇愛犬看展遭網路霸凌 女飼主PO照尋短

2016-09-20 16:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕「再見了！」、「我絕望了！」林姓女子為了看世貿展，把狗綁在超商，引來網友砲轟，她受不了排山倒海的責難，今天在臉書PO出上手拿大量藥物照片，透露輕生念頭。

警方接獲網友報案，火速趕抵，見她意識還算清楚，不斷安撫林女後，林女心情才稍稍舒緩。

警方怕她又想不開，通知林女家人前往關懷、照料。

林姓女子18日遭爆，把愛犬綁在超商椅子，獨自跑去世貿看展，還留下自己的手機號碼在桌上；案經媒體披露後，林女慘遭網友砲轟：「沒能力就不要養」、「白目主人」、「她的電話會接不完了」。

果然，林女2天來，接到不少民眾網友打來罵她，讓她有苦難言。

林女今天在臉書PO文透露，她的狗原有地方放，她不願意帶回父母家，也不願回老家，並在臉書上PO文逐一寫下欠親友的錢，並寫下「謝謝你們愛過我」等語。

蔡姓網友看到後報案，基隆市警三分局碇內派出所長鄭俊廷帶同僚詹富元火速趕抵，林已吞下手上的藥。

林女告訴鄭，她吃的是醫院開的抗憂鬱藥，她心情確實不好，經鄭不斷開導，林心情才好一些。

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