〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲

2017-01-03

今天的品嘗者／克萊妮Kliney

從曼谷搭了兩個小時的Mini Vin小巴抵達安帕瓦水上市場（Amphawa Floating Market），全長約一公里的市集就沿著河道兩岸而生，古老的木造房舍散發出古樸的氣息，乘著長尾船順著水流方向參觀，小販們賣力吆喝期待顧客上門，討價還價也是一幅風景。

夜幕低垂，華燈初上，肚子發出咕嚕聲提醒我該餵食了！泰國美食何其多，泰式炒河粉、香蕉煎餅、米粉湯統統都想來一份。

逛著逛著發現了現點海產，店家就在河邊的小船上營業，當然也沒有室內的座位，幾張長桌搭上塑膠椅，河邊的階梯上頓時變成了河景餐廳。

點了一份烤蝦、一盤烤鳳螺、花枝圈，還有冰涼有勁的啤酒，就在河岸邊嗑了起來，炭火烤過的味道散發出一股迷人的焦香味，迫不及待地大快朵頤起來，果真鮮甜肥美！

心滿意足的我們踏上另一艘船準備展開螢火蟲之旅，沒一會兒船夫就告訴我們螢火蟲停在岸邊的樹上，不知道是醉了還是累了，在其他地方也看過螢火蟲的我，竟然覺得安帕瓦的螢火蟲在夜裡顯得特別光明、特別浪漫！

美味的海鮮和螢火蟲，成為我對安帕瓦最難忘的美好回憶。