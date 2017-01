2017-01-02

記者莊士賢/美國報導.攝影

美國休士頓的太空梭、太空人、牛仔等鮮明印象深植人心,但休士頓並非只有太空高科技,也不是只有豪邁的德州牛仔,走訪其市區的EADO區一帶,為數不少的塗鴉牆藝術創作,不僅繪出休士頓的城市美學,色彩繽紛的塗鴉彩繪畫作也帶來美麗的視覺藝術。

◎塗鴉牆美化 休士頓變裝

來到休士頓市區的Market Square公園附近,目光隨即被一幅大型、色彩鮮豔的塗鴉壁畫所吸引,此幅名為〈Houston is inspired〉的畫作,是目前休士頓最大幅的塗鴉壁畫,亦是代表性的藝術地標。繪畫在約兩層樓高牆面上的〈Houston is inspired〉畫作,繽紛鮮豔色彩最先抓住人們視線,綜覽畫作內容,休士頓城市天際線、摩天輪、市區大眾交通運輸系統等豐富畫作元素盡在其中,再細瞧,畫作中還有花蝴蝶圖案,「蝴蝶圖案蘊含蛻變之意,象徵休士頓有如脫繭而出的蝴蝶,蛻變展現新風貌。」〈Houston is inspired〉的創作者Gonzo247笑說道。

Gonzo247表示,〈Houston is inspired〉畫作的創作理念是源自休士頓市區帶給他的啟發與靈感,如畫中的城市天際線表現休士頓近些年的城市景觀變化、畫作的繽紛色調表達休士頓多元文化融合的特色。他接著表示,休士頓市區以往有些塗鴉牆畫作,但那些畫作由於缺乏維護保存,後來大多毀損不復見,繪製〈Houston is inspired〉的一大主因是期盼透過此幅畫作發揮帶領效益,再度推動休士頓的街頭藝術創作,也讓休士頓增添更多的藝文氣息。

在〈Houston is inspired〉拋「畫」引「畫」,加上Gonzo247與一些藝術家的推動下,休士頓的塗鴉藝術畫作益趨增加,其中不少塗鴉畫作聚集散布在市區EADO區一帶,形成一個塗鴉畫藝術區塊,也是城市美麗的藝文空間。這些吸睛的塗鴉畫創作,以街區內的牆面、建築物表面為畫布,畫作主題多元豐富,像是其中一幅畫在整棟建築表面的畫作,以穿著太空衣的狗狗為主題,教人當下聯想到休士頓的太空科技。

有的畫作色彩繽紛且看似抽象畫讓人發揮想像空間,有的是大家熟悉的鋼鐵人,也有的是以各種人物為主題,欣賞這些不同主題的畫作,就像在參觀戶外美術館。在賞畫同時,也不妨為自己留下趣味的藝文回憶,例如其中一幅塗鴉畫以天使翅膀、城市天際線為主題,站在畫作的翅膀前,再運用借景方式,可拍下如同天使展翅的趣味紀念照,饒富趣味!

文藝盎然 博物館、美術館

欣賞街頭塗鴉壁畫品味休士頓的藝文氣息之外,走訪休士頓市區的博物館、美術館,同樣可感受休士頓藝文風。

備受大、小朋友喜歡的休士頓自然科學博物館(Houston Museum of Natural Science),館內以自然、生態、科學、天文等展覽為主,區分諸多展區,其中,恐龍展區是熱門人氣區。

踏入恐龍展區,視線所及盡是各種恐龍標本,宛如走進恐龍王國。瀏覽各物種的恐龍標本同時,各標本附近還有相當生動的動物生態還原圖,透過栩栩如生的圖畫可了解各類恐龍的樣貌、生態習性、生活環境等,有如導覽員為大家解說恐龍生態知識,既具知性教育意義又不會讓人感到枯燥乏味。除了展覽恐龍標本,展區內亦有化石展覽,其中一個化石標本,化石中清楚可見恐龍骨骼、身形等,恐龍的肚中還可見孕育著數隻小小恐龍,極為珍貴。

不同於休士頓自然科學博物館是走自然、生態藝文風,休士頓美術館(Museum of Fine Arts, Houston)洋溢藝術風,館內展覽眾多繪畫、雕刻等藝術作品,當中也不乏知名藝術大師的作品,如畢卡索、莫內等。

還有時間,不妨走訪休士頓知名的萊斯大學,校園內綠草如茵、林木蓊鬱,搭襯充滿藝術風格的校園建築,美得讓人心曠神怡!遊逛一圈下來,也讓人沾染些許校園文藝氣息。

美食滋味 德州牛排、漢堡

遊訪休士頓,當不能錯過在地美食。休士頓位於德州,提到德州美食,許多人首先想到的是德州牛排,這也是必嘗美食。

位於休士頓市區的Taste of Texas牛排店,是當地夙負盛名的牛排店,進入店內,動物標本裝飾、馬鞍造型座椅、木屋風格設計等,予人濃濃的德州風情。店內的招牌是各式牛排料理,點餐前,顧客可至餐廳的肉庫區,依個人喜好現場挑選牛肉,還可親眼鑑定牛肉品質。選定的牛排經過料理端上桌,香味四溢,迫不及待吃一口,牛排肉質鮮嫩,讓人一口接一口停不了嘴。值得一提的是,餐廳為了攬客,針對首次來用餐的客人,不僅贈送牛仔領巾,還提供牛仔帽讓顧客戴上拍照,再將照片贈給客人留念。

牛排之外,美式漢堡、炸雞翅、炸雞等美式料理也是休士頓普見且受歡迎的美食。頗具份量的美式漢堡,一份吃下肚,極具飽足感;香酥的炸雞,口感酥脆卻仍保有肉質鮮嫩;口味多樣的炸雞翅,吃在口中是百般滋味回轉。此外,德州鄰近墨西哥,墨西哥菜也極為普遍,墨西哥捲餅、塔可、肉丸湯、墨西哥飯、玉米脆片等,是許多人熟悉的墨西哥美味,而在此地所品嘗到的墨西哥捲餅,帶點韌性的餅皮包裹各式肉類,既有嚼勁又風味無窮。

德州趣聞 德州什麼都大

在德州,經常會聽到當地人開玩笑說:「Everything is bigger in Texas!(德州什麼都大!)」雖說是一句戲謔的玩笑話,但,德州的確是有不少「大」的事實,好比德州是美國本土境內最大的州,面積超過69萬平方公里(約台灣的19倍大),也因土地面積廣闊,身在德州少有擁擠之感。

土地面積大之外,德州還有不少顯見的「大」,像是在餐廳用餐,餐點經常是既大又有份量,如Taste of Texas牛排店的部分牛排「塊頭」即相當大,在肉庫區挑選牛肉時,拿起一塊大大的牛排往臉前一比,哇~比人臉還大哩!餐廳、速食店等的飲料份量也大,拿起飲料杯湊近臉頰,幾乎與人臉一樣長。瞧瞧在地人,很多人的體型也甚大,看去給人有「份量」之感。

車行在休士頓的高速公路,其中有一條高速公路,每邊車道各有8線道,據說是美國最廣大的高速公路之一。有趣的是,在紀念品店也有販售大大尺寸的杯子,杯子上還印有「Everything is bigger in Texas」字句,看得人不由得噗哧一笑,好貼切!

〈旅遊資訊〉

◆航班:可搭乘長榮航空台北—休士頓直飛航班前往休士頓。

◆簽證:美國毋須簽證,但出發前需至美國國土安全部的ESTA網站申請獲得旅遊許可,網址https://esta.cbp.dhs.gov/esta。

◆時差:比台灣慢14小時,夏季時間慢13小時。

◆匯率:1美元約兌換新台幣32元。

◆相關資訊查詢:休士頓旅遊局:http://www.visitexas.com。