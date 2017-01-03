〈旅遊的滋味〉奈良賞楓趣

2017-01-03

今天的品嘗者／Domi

一般人在秋天到日本關西欣賞楓葉，往往都會先聯想到京都，但其實位於京都南方的奈良，秋季時的楓紅美景亦是令人驚嘆，各種金黃色、鮮紅色的楓葉在陽光底下閃耀著光芒，層層疊疊，像是一簇簇燃燒著的火燄般令人目眩神迷，美得很不真實。踩著紅色的落葉，沿著公園裡的小溪旁漫步，深刻地感受秋天既蕭瑟又華麗的矛盾之美，令人不由得沉醉其中。

在奈良公園裡，到處都是野生的鹿群，無拘無束的鹿是這裡最特別的風景。當地人相信鹿是神的使者，對牠們呵護有加，不僅會定期幫牠們體檢，路邊也隨處可見要給鹿喝的水桶，形成野生動物與人類和平共處的特殊景象。只見在秋楓下自由自在散步的小鹿，不時悠閒地低頭吃草，甚至也會吃起楓葉，畫面溫馨祥和。公園還有許多攤販賣著專門給鹿吃的仙貝，可購買後餵食小鹿，體驗與鹿群近距離互動的有趣經驗。

整個奈良公園的腹地廣大，許多人會到此散步、野餐、溜狗，其中也不乏一些坐在草地上寫生的民眾，是一座寧靜舒適的公園，秋天到此賞楓，避開擁擠人潮，靜靜地在森林裡享受醉人的紅葉，是旅人不錯的選擇。