〈戀愛怪談系列〉野人獻曝的愛情 蠢歸蠢但是甜蜜

2016-12-27

文／江鵝

示愛往往都是野人獻曝。在你身不由己喜歡上那個人，一心想要逗他開懷、想要他也喜歡你的時候，就決定了你們一個是野人一個是國王的相對地位，完全不關各自身家貧富、月入幾K的事。

猜心這種事，一做就成鄉野莽漢，這是一個情境的陳述，不是價值的論斷。一個人喜歡甚麼討厭甚麼，靠著平日觀察只能看出點皮毛，頂多就是畫出安全界線，知道地雷的大概方位，儘量別去踩，但是要能一箭正中紅心讓他小鹿暴衝、蝴蝶滿天飛，那就非常困難。

人要的是甚麼，往往連自己都不知道，別說直接開口問本人這樣的手法不夠高明，就算真問了，他也未必能夠給出正確答案。意中人的心意，難以探取的程度，就像深宮內院裡尊貴的王者，你景仰盼望的時候多，見到的機會卻非常少。平日裡你儘管笨拙地進上各色貢品，附帶赤血真心，多數時候只能換得一聲他基於做人義理不得不說的謝謝，待你跪安之後，他其實還得搔搔頭，問身邊的人說：「為甚麼他要叫我出去曬太陽？冷不是應該穿外套嗎？」

即使如此，這個曝還是要獻的，徒勞而羞窘的示愛不需要慳省，即使要把情意有去無回地投入無蓋的大海，岸邊還站著整排圍觀群眾，好事為你哼唱黃乙玲的《愛情的酒攏袂退》，也絲毫不該卻步。因為這是屬於你一個人的莊嚴盛典，你正在「喜歡」呀！那人能夠坐在黃金打造的宮殿裡稱王，憑的完全是你慷慨的情意。是野人的憨直，造就國王的矜貴；而國王有多麼矜貴，就證明野人能夠愛得多麼豐饒富裕。

喜歡一個人，討好一個人，為的不是他有甚麼了不起，為的是你自己。這世上沒有誰真的值得你卑躬屈膝，但是你的愛情值得，是愛情值得你巴巴地記住他的飲料如何去冰少糖、明裡暗裡為他張羅各種日常順遂。不要因為害怕對方不領情，怕失了面子不好做人，而自斷手腳隱藏心意，同事之間約吃飯都有喬不攏的時候了，示愛不成也不過是比例合理的人際顛簸，連這麼一點風險都不願意承擔，怎麼還好意思說自己能愛？

所謂愛情，大概就是野人獻著獻著，終究會遇上一個國王，願意脫去他高貴的毛皮大衣，跟著一起走到屋外傻笑曬太陽。蠢是略蠢，但頗為甜蜜――愛情和這兩回事經常脫不了干係，若一生以聰明體面為要務的話，那，愛情的酒還是早點退掉得好。