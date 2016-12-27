〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
文／喬思琳
為奪愛不擇手段，Bonnie Contreras不但是史上超猛小三，還在三角戀情中做了最壞的示範，值得所有的小三引以為戒。當時才30歲出頭的Bonnie，認識了已婚的Bill Hall Junior，在交往幾個月後，她發現對方已婚，但男人跟她說：「我和老婆分居了，打算離婚。」之後又過了3年，對方還是離不開結婚32年的原配。
身為卡車公司CEO的人夫Bill對這位小三實在不薄，不但幫Bonnie付房租，家裡的車子也讓給她開，於是一心想要結婚生子的Bonnie Contreras開始對正宮Frances Hall宣戰，想盡辦法要逼走情敵。
瘋狂小三傳簡訊給Frances Hall，用「胖子」、「老太婆」等難聽的字眼羞辱她，兩個女人開始簡訊互相攻擊，不認輸的Bonnie還把自己跟Bill的性愛影片寄給元配，讓Frances Hall氣到失心瘋。
悲劇發生的那一天，Bill騎著摩托車載小三在外面逍遙，他們沒想到的是，已失去理智的Frances 緊跟在後，開著凱迪拉克一路跟追，並直接撞上摩托車，造成Bill當場死亡，而Frances還涉嫌繼續開車追撞Bonnie。
事故發生之後，Frances上法院，身為小三的Bonnie Contreras出庭時，還大言不慚地說：「我是Bill的女友，是他的愛人，是他的一切。他迫不及待地想和我結婚，和我組織新的家庭。我們甚至還計劃要生小孩。」
也許是小三太招搖的言行讓陪審團很反感，原本被求刑終身監禁的 Frances，後來只被判監禁2年，在她服完刑後，陰魂不散的小三還提出民事求償。
三角戀情變成悲劇新聞，人夫Bill優柔寡斷，讓兩個女人飽受煎熬，雖是禍源但卻罪不致死，而小三和人妻有飛蛾撲火的決心，卻沒有放手的智慧和勇氣，愛情，是讓人沉醉的春藥，卻也能成為毀人一生的毒藥。
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標題：〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
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