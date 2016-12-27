〈幸福診療室〉夫妻吵架 踩爆地雷

2016-12-27

文／諮商心理師 黃之盈

剛下班的老公人才踏進家門，看到客廳沙發上堆滿剛收的衣服，覺得有股異味，伸手摸了摸，赫然發現這些衣服並沒有全乾，難怪有股潮霉味，忍不住在心裡嘟囔著：「搞甚麼啊？」繼續往房裡走，嘴裡「老婆~老婆~」地喊著，發現地板溼溼滑滑的，他又嘀咕著：「咦，剛拖地嗎？地板未免也太濕了，這樣很容易滑倒欸。」

「老婆，妳在哪啊？」先生往廚房後陽台走。

「幹嘛？我在拖地啦！你下班了喔？」後陽台的回聲很遠，伴隨著嘩啦啦的水聲。

「搞甚麼啊？地板溼答答的！」先生把頭往內探，怒目斜瞪不是很耐煩。

「你說句人話好嗎？我剛下班就忙著做家事，你卻只會嫌！」

「不是啊，妳拖地也不用把地板弄得這麼濕吧？已經好幾次了，衣服也沒有晾乾就收起來，妳在搞甚麼啊？」

太太氣沖沖地從後陽台走進來，對著先生怒吼：「你只會嫌，甚麼都不做還嫌？」

先生回道：「我看妳跟妳媽一個樣，要做也不會做好，每次都是妳爸一邊唸一邊收，妳為甚麼不學學妳爸？」太太火了：「我想怎麼收就怎麼收，你休想侮辱我媽，也別管我要學誰、有沒有學好！」一場夫妻內戰，眼看難以避免了！

挑剔家務辱及長輩 攻擊性言語擴大爭執

為甚麼辱罵到對方的爸媽會影響到夫妻感情，讓爭吵失焦呢？就心理學的角度來看，可討論3個面向：

1.界線被破壞，觸碰心理的地雷：

當夫妻雙方本身因為家事分工、小孩管教，以及意見不一致喬不攏的時候，想要單就「事件」討論，不要「無限上綱」，但光是這點就夠難做到了。若爭吵時牽扯到雙方的家長，指責對方的不好是來自各自爸媽的家教，這些關於身教、家教的指責，當下聽起來就變成人身攻擊，而這樣的攻擊性言語，不但造成爭吵的擴大，更觸碰到彼此的地雷，將夫妻之間的界線破壞掉。

2.激起對方的防衛心態：

當先生說出「妳跟妳媽一個樣」、「妳連收納東西都不會，妳爸媽是怎麼教妳的」時，除了明指太太不夠好之外，也將這個源頭指向太太原生家庭的家庭教育，這時候很容易激起太太的防衛心態：「你的意思是我沒救了，我全家人都沒救了」、「既然我和我家人都沒救了，你娶我幹嘛」、「你這麼嫌棄我，現在是要退貨嗎」。認為「妳真糟糕，妳爸媽也糟糕，你們家都很糟」，先生看起來是在氣頭上爭了個輸贏，卻否定了對方的全家人，如此一來，爭吵除了失焦了之外，更容易加深雙方的誤解。

3.防衛背後的恐懼心情：

其實，對太太來說，她的怒氣是有道理的，誰不想一回家就翹著二郎腿休息納涼呢？所以她氣的不只是被苛刻要求，還有有心做了還被挑剔。畢竟兩人都是上班族，下班回家後疲累的程度相去不遠，對太太來說，那種覺得不公平的心情比先生更多，因為她是一回家就想著家務、想著把家裡弄乾淨，而先生卻從進門到見面一路挑剔她。讓她感到難過的是，這樣辛苦還被挑剔，那她的辛苦算甚麼？連做個家事都被牽扯到爸媽，那她在先生眼裡是甚麼？是女僕，還是公主？聽起來真是真心換絕情哪！

以行動代替挑剔 分擔家務為關係加分

在夫妻關係中，極需要的是對彼此更多的肯定、一些幫忙和珍惜對方的話語，無論是誰多做少做，都需要被肯定，當雙方愈溝通愈糟，愈證明愈錯時，就變成了爭輸贏的惡性循環。要改善這一點，建議先生一回家時，可以多肯定太太的用心，以及給太太一些溫暖的鼓勵，發現衣服沒乾，就想想自己該怎麼幫忙，要重晾還是設法烘乾？看見地板濕滑，就拿乾抹布或者乾拖把再擦乾一點，以免滑倒。像這樣夫妻雙方主動幫忙分擔家務，才會讓太太覺得先生有幫忙、有珍惜，而且感受到先生願意一起分擔家務的心意，用行動取代挑剔和嫌棄，轉而成為合作的良性循環，才是將夫妻關係緊密拉近的上策呀！