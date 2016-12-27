〈致 舊情人〉愛呀 長大了才懂
2016-12-27
文／Clio
20歲時的我，五專剛畢業，充滿青春活力，對未來懵懂不確定，但也因無法預期而更加興奮，覺得未來就像是塊黏土，可隨我揉捏成心中的模樣，天真的20歲，那份單純，對感情亦是如此。
那時，我和小我一屆的他交往，同樣單純、對未來充滿熱情，我們雙眼閃著光芒，聊著笑著讚嘆這世界多麼美好，覺得彼此的愛充滿希望，兩團炙熱火球相互照耀，也因此看不清那團光與熱下真實的面貌，終致灼傷了彼此。
我漸漸地不快樂了，雖然努力維持當初他愛上的那個我――熱情、正向、勇敢、快樂，但其實一踏入職場，就接受到一連串殘酷現實的洗禮。面對他，我強顏歡笑，告訴他我每天都很好，這個世界果真是新奇又美好；轉過身後，我沒有笑容沒有光芒，只有一片黑灰茫然，不知道方向，不知道自己是誰，不知道愛怎麼會讓我喘不過氣來。因為太在乎他，所以好怕沒有光芒的我會讓他失望，就不再那麼愛我了。
愈來愈熟悉彼此後，發現他其實也沒有那麼完美，而我也無法再假裝快樂了，開始丟負面情緒給他，傷害不斷蔓延，這段感情不再是當初照耀彼此的炙熱火球，而是充滿攻擊性的武器，最後雙雙都成了愛裡的灰燼。
10年後的我們是很好的朋友，分享著喜怒哀樂，在各自生活中活躍著。講起過去，他說：「啊，我改變了好多喔！小時候不懂怎麼愛，很堅持己見又自以為是，但愛是需要磨合和包容的，包括對方的缺點。」我說：「是啊！我那時候選擇用最壞的方式和你溝通，但那其實不是溝通，是宣洩，真是糟糕！」我們相視笑著說：「哈！我們都長大了呢！」
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