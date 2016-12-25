【藝文短訊】 「跨越1949：文學與歷史」國際學術研討會

2016-12-25

由中國現代文學學會與中央大學中文系、東華大學華文文學系、新加坡南洋理工大學中文系聯合主辦的「跨越1949：文學與歷史」國際學術研討會，將於今、明兩日假福華國際文教會館（台北市新生南路三段三十號）舉行，計發表論文二十六篇，並有王德威、楊儒賓、陳冠中三場專題演講，聚焦於1949年的歷史巨變，深度探索文學之於歷史的意義。