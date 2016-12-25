2016-12-25

◎陳柏煜 圖◎郭鑒予

看著那張拍立得，我唯一跟你留下來的合照。相片裡我跟你盯著鏡頭，固執又叛逆，像是被手電筒照到的兩隻夜行性動物，睜著發亮而具有警覺性的眼睛。我們靠得很近，好像守著什麼。我沒有笑，一副理直氣壯的樣子，握著一支棒棒糖，你輕輕地咬著它。可能你將你柔軟的舌尖輕貼在它的背面。我不知道。

那支棒棒糖就像隻小小的拳頭，在半空中緊緊握著，不知如何鬆手。彩色的關於情感的事物，纏成一束，再纏繞成圈。冷卻後，它的表面裹上一層薄脆的殼，像一層霜禁不起撩撥，無法起保護作用。美麗而多彩的模樣幾乎像假的，美麗總讓人起疑。那隻小小的甜蜜的拳頭，到底想抓住什麼呢？它真禁不起撩撥，一點點溫柔的舔舐，就能慢慢地耗損。

你做的夢悄悄蜿蜒出來，都是彩色的，曲起來如你的睡姿。你渴望從身後被擁抱。我只抱過你一晚，直到醒來時，我們都還是抱緊的。那些夢淌在枕頭上像口水，那些在白天甚至夜晚都不敢說的話。它們沒有留下痕跡，在原地猶豫。我沒有很了解你的夢，夢真實得接近虛假，真實讓人起疑。

我美麗的糖果男孩

那糖是你送我的耶誕節禮物，親手做的。你在糖果店工作一年多，店面開設在城裡面最崇拜時尚的地段。整間店沒有一處醜陋，沒一處不充滿精巧的設計，像你，彷彿天生就是要給人看的，要放在櫥窗裡展示。這樣的地方，充斥各種有品味的俗氣。你說你沒化妝不出門，這是基本原則。

你不僅設計包裝和造型，更親手做糖。我說，那你就是candy man，是專門做糖的人。這個工作多適合你，雖然你從沒有喜歡過，覺得它是間低矮的彩色房子，你的野心不習慣彎下身。但你真的就像糖做的，你精緻的五官，精緻的笑容，他們說，也難怪我會為你著迷──你連眼神表情都是甜的。布朗就不是這樣。那些糖精緻得不像真的，擺起來就是滿袋子的首飾，它不甘被吃掉，它就是要被陳列，被打上光線與目光。

你說做糖不像表面上夢幻，是粗重的工作。剛煮好的糖很燙，拉糖很耗體力，而且原料都很重。你說我不了解糖。我知道它們都是假的，假的堅硬，空的熱量。「我很誠實。」你說，「我們家的糖百分之百添加香料和色素。」好看的東西不一定好吃。我一度懷疑過你，以為那些東西都是添加物，用來看的聞的，吃下去不具營養。

我曾經過店前，看到你站外場，沒注意到我，專注地把架上的糖果擺放好。這一點都不像你描述的，讓你一次次一回家就累垮的工作。我美麗的糖果男孩，即使我已經跟你不再聯絡了，我仍然記得你工作時專注的表情。

因為工作，你身上總是沾滿了糖味。香香的。我喜歡你身上的味道，只要你一接近就會立刻被我發現。你的長褲、毛衣、外套，你的頭髮，都帶著讓人恍惚的甜香味。那真讓人著魔，糖果男孩，我巴不得久久將自己埋在你的外套裡。你細軟的頭髮裡。你耳後連接後頸的地帶。

你說那不是你的味道，那是糖。哪天若是你離職了，身上就不再有了。到時候，我還喜歡嗎？你不再是糖果男孩，我還能在你接近時就認出你來嗎？

12月初左右，你要買一件外套，約我買了同款不同色的。你的是寶藍色，我的是深藍色。我要你在拿到衣服時，在店裡擺個一天，我希望它是穿上糖味的。你把它送到我手上的那天是平安夜，它很香很香，好像糖果做的。我當場就穿了起來，並且親了你一下。

布朗那邊，有你送的兩包糖，其中一包的可愛造型還是你親手設計的。

我去找他，本來要自己買東西帶去，但你堅持要送糖，花你的錢，用你的名字。我猶豫要不要帶給他，那時他剛知道你，傷心欲絕。

布朗愛吃甜食，可以為了減肥不吃正餐，但吃甜點毫不節制，不分時地。我喜歡邊捏他的臉邊說他瘋了。後來我還是把糖帶去了。他愛上你的糖果，像是觀察微小生物般地細細觀察它們。我常覺得布朗吃零食成習，身材可以用運動練起來，但這大概是改不了的。他說這是你的禮物，分外愛惜，捨不得吃。好貴噢，這些糖。他甚至一粒都不讓我吃，他說，那全部都是他的。

我和布朗一起看電視，他吃著你的糖，突然說，他很想抱抱你。我不敢說話，只是盯著他表情的動靜。但他沒有其他表情，出神了一陣子。我不知道他吃的那些糖果是什麼口味。那些味道，是否久久黏貼在他的舌頭與鼻腔間，縈繞不去。我衣服上的糖味漸漸散去了。布朗還聞得到嗎？他是否一直不斷地聞到自己口中的香味？

我對布朗說：「不再聯絡了，我也不想要你見他，你不能抱他。」

布朗說：「不，我就是要抱抱他。我們一起去見他。」

又有一次布朗在吃糖，他突然跟我說：「我真希望你不要再去見他。」

在心底，我不知道布朗到底恨誰比較多。或許也恨那些他愛吃的糖。但有時我又覺得他是真心喜歡你和你的糖。就如你說的，你很誠實。他喜歡你的誠實遠勝我的假裝。我那層薄而不具保護作用的謊言。纏繞在一起的夢與緊握的拳頭。起頭和結尾，從一開始，我們都看得清清楚楚。

我第一次吃你的糖已經是很久以後的事了。就是在我們拍拍立得的那天。我們在街上遊蕩，我餵你吃了幾口糖，然後把剩下的部分吃掉。我驚訝於它的味道並不如想像中華而不實，反而很清爽，還帶有百香果微微的酸味。我不了解你的工作，我也還不夠了解你的糖，我多想試著去了解。就只剩下這張照片了。我看著我的臉，舔融的糖都是半透明的，沾黏著鬍渣和疲勞。

只剩你的嘴唇懸浮

平安夜那天布朗有工作，待在店裡。我沒有去找他，隔天要上學。

禮物我早就準備好了，親手包裝，提前到郵局寄了下去。包裹如預期的提早到了。還好我在箱子上寫了「耶誕節才能開」。布朗拿到時快瘋了。在視訊攝影機前，抱著它在房間裡尖叫亂跑，「我有禮物耶！我有禮物耶！……」好不容易他累了，乖乖坐回攝影機前，因為累而有點呆滯，拿著禮物歪著頭看，想研究裡面到底是什麼東西。從那天起，布朗每天都吵鬧著要開禮物。

我和你一起去買的禮物。那天你休假，捷運剛開通不久，我們打算閒耗一整天。只是在街上轉，真冷，你的手指都是冰的，因為白而顯得更細長。也沒有打算先回家。街上有人在看我們。我們哪裡不對勁，為什麼盯著我們瞧？像是某種遍生的野草，風一吹來，一張張臉擺盪過來。你的嘴唇特別紅，而且有些乾裂，像是一朵懸浮在半空的玫瑰。

氣溫更低了，街上的顏色與我們的顏色都像灰塵一樣被吹跑。只剩你的嘴唇懸浮在空中。我要去買手套，布朗那雖然在南部，但地大建物少，只怕晚上比這裡還凍。他愛騎快車，手凍起來還得了。你假裝生氣，說：「那我們就各逛各的好了，幹嘛硬要一起逛。」說罷鑽進一家百貨公司。我看到你偷偷在笑，從你的腳步也看出你在等我跟來。但或許你真的有點生氣？但我們都說好的。

手套有灰白兩色，不是挺流行好看，其它稍好的都不好握──想說騎車用的，安全比較重要。我把它放進布朗的禮物盒。家裡平常就有收集盒子和小裝飾品的習慣，我從櫃子裡弄出一個鮑魚罐頭的金色禮盒，替它搭上黃色與綠色的彩帶花，又用粉彩紙把內裡的商標修飾掉。盒子裡我還放了別的東西。一個手搖式的音樂盒，這是布朗提過他想要的東西。我從床底下翻出我小時候用的舊耶誕襪，把音樂盒塞進去，連同手套和幾張手工卡片，依序擺放進去，像神聖的儀式，慎重而快樂。

這夜晚的街道竟如此平凡

然後就到了平安夜。當天反而不怎麼冷，可惜下著小雨。不過也沒什麼。我在訂好的餐廳等，你遲到快半個小時。這也在預料之內。餐點很普通，用餐的人以家庭居多，爸媽帶小孩提前吃耶誕大餐，我們被鬧哄哄的聲響圍繞，有一點點的不自在。孩子們又尖又高接近叫喊的對話，成年人濃稠而混濁的家常，刀叉碰餐盤的聲音。

時間漸晚，人也少了。你拿出約好一起買的深藍色外套。袋子底下墊著你寶藍色的外套，同款不同色。你說今天在公司裡兩件都試穿過，兩件都好適合，差點不想交貨了。（同事都在問，另外一件是給誰的。）你拍了你穿深藍外套的照片給我。當然，上面都只是糖的味道。但一想到你穿過它，又覺得好像不只如此。我穿起外套，你說：「還是你穿好看。」

可能因為設計是你的專業，在包裝你的禮物時，好勝心一起，就分外賣力。藍色天鵝絨盒子前身是裝紅酒的，上面配了一朵銀蘭花，襯玫瑰金的底。內容不提。我自己有些不安。任誰看了都要說，這比布朗的禮物要好看得多。

你包禮物就忘了把外套丟在店裡，一耽擱就遲到了。你多送我一支店裡的彩色棒棒糖。你送我皮卡丘的積木。我陪你去逛公仔店時，你盧著說要買，因為太可愛了。我嫌它貴但也覺得真的可愛死了。你要我准買。最後當然讓你帶它回家了，只是現在你又買了個一樣的給我。（你知道嗎，其實你很像隻皮卡丘。）你還送了手寫的卡片。你送我一個閃電形的鑰匙圈吊飾。你說我該被劈死。

這夜晚的街道竟如此地平凡，竟像一般的日子。那些菩提樹，它們長在它們該在的位置，像是安在社區上的螺絲，它們心形的葉子，半青半粉紅，嫩而透明，心尖都垂下來。我送你去搭公車。想起你在卡片裡寫著：「就算無法天荒地老，也希望彼此天天開心。」我不覺得這是濫情。深藍色的外套，中間有一條醒目鮮紅色的拉鍊，就像一條長在體外的血管。我的兩隻手臂在袖子裡，想像你的手臂也曾在這袖子裡。你上車，向我揮手。我看車開離站，開始往回走。

該回家了。這時，布朗應該已經在電腦攝影機前，迫不及待地等我回家。我們要一起迎接耶誕的到來，一起拆禮物。我想，至少在今夜，布朗和你都是幸福的。我們都能甜甜地入睡，感到平靜與滿足。

平安夜，聖善夜。●