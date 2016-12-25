【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南
作者簡介：
吳佳駿，1995年生。高雄人。高雄中學畢業。曾獲台積電青年文學獎等。
得獎感言：
感謝松岡茉優桑對鞘師里保桑的愛。感謝還在的，亦感謝已逝的。感謝曾經同床的人，也感謝做著不同夢的人。
★★★
◎吳佳駿
都在，無言的爆破、別戀和地震
只有停水跟咳嗽
這是我今日的菜單
對著天光歪歪斜斜地寫下幾個字
收拾一些不想糾結的無力
去到暗室，找東西，然後搬
．
好似每一種起立都會被身體淹沒
除了吐在雨絲裡的煙圈，還有海的聲音
跟著習慣和遺憾固執地發霉
如果明天我們就要死亡
那我們喝酒，還有可樂
．
氣候宜人，而一切皆可詢問、觀察
．
醒來之前會有兩次天亮
第一次，要吸下一口黑暗，然後潛進深林
難過的時候，去找方正的烏雲
摺疊成受傷的腳踝
堆在黎明的邊陲，義無反顧
．
要信仰透明如光可以穿透層層的謊言讓人觀望
倒立，選擇流淚與笑容
等量地橫跨半種海洋
原諒輕狂
原諒世界曾被一把攫在手中又輕輕放下
．
第二次，還是要呼吸
用力地呼吸，不管身旁有人還是無人
還是要愛人。努力地愛人
呼吸，以及愛人
全力地，讓生活小心地走過
．
天氣宜人，容易忘記受傷的靈魂們，奮不顧身
．
無力而重回，去到暗室。如妳在水中，找我
撫摸臉頰，再開燈
變成聾子，從右側小徑，採躍進方式前去
忘了戴上手錶，我只好在沒有蒼蠅的樹上刻畫
每天用葉子為妳煮一鍋粥
但妳不用說謝謝，因為我聽不見
．
鄰兵以火力支援我，雲正在臥倒
必須從深深層層的謊言向上觀望
每天都在，極度害怕和溫暖
不能上傳，不能打卡，不能拍照
．
最後，開保險
擊發
【評審意見】
困頓的姿態 ◎陳黎
〈新兵戰鬥指南〉一詩書寫身處生命暗室中糾結難解的惶惑，以及期待破繭而出的信念，向讀者展示面對困頓人生和無奈現實時可以擺出的姿態：選擇賴活，或者正面迎戰。在這首詩裡，有些地方的文字敘述和氛圍頗為獨特、動人（譬如「在沒有蒼蠅的樹上刻畫」、「用葉子為妳煮鍋粥」這樣的句子），有些地方則似乎隨興而發，顯得意念含糊（譬如「要信仰透明如光可以穿透層層的謊言讓人觀望／倒立，選擇流淚與笑容／等量地橫跨半種海洋」這樣的詩行）。身為終生習詩的諸多「詩的老兵」之一，我給詩的新兵們的建議是：若選擇以詩為終生志業，用字的反覆斟酌、沉澱，以及意象的錘鍊、銜接，應是值得一生念茲在茲的技藝。
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標題：【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南
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