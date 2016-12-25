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【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南

2016-12-25

作者簡介：

吳佳駿，1995年生。高雄人。高雄中學畢業。曾獲台積電青年文學獎等。

得獎感言：

感謝松岡茉優桑對鞘師里保桑的愛。感謝還在的，亦感謝已逝的。感謝曾經同床的人，也感謝做著不同夢的人。

★★★

◎吳佳駿

都在，無言的爆破、別戀和地震

只有停水跟咳嗽

這是我今日的菜單

對著天光歪歪斜斜地寫下幾個字

收拾一些不想糾結的無力

去到暗室，找東西，然後搬

好似每一種起立都會被身體淹沒

除了吐在雨絲裡的煙圈，還有海的聲音

跟著習慣和遺憾固執地發霉

如果明天我們就要死亡

那我們喝酒，還有可樂

氣候宜人，而一切皆可詢問、觀察

醒來之前會有兩次天亮

第一次，要吸下一口黑暗，然後潛進深林

難過的時候，去找方正的烏雲

摺疊成受傷的腳踝

堆在黎明的邊陲，義無反顧

要信仰透明如光可以穿透層層的謊言讓人觀望

倒立，選擇流淚與笑容

等量地橫跨半種海洋

原諒輕狂

原諒世界曾被一把攫在手中又輕輕放下

第二次，還是要呼吸

用力地呼吸，不管身旁有人還是無人

還是要愛人。努力地愛人

呼吸，以及愛人

全力地，讓生活小心地走過

天氣宜人，容易忘記受傷的靈魂們，奮不顧身

無力而重回，去到暗室。如妳在水中，找我

撫摸臉頰，再開燈

變成聾子，從右側小徑，採躍進方式前去

忘了戴上手錶，我只好在沒有蒼蠅的樹上刻畫

每天用葉子為妳煮一鍋粥

但妳不用說謝謝，因為我聽不見

鄰兵以火力支援我，雲正在臥倒

必須從深深層層的謊言向上觀望

每天都在，極度害怕和溫暖

不能上傳，不能打卡，不能拍照

最後，開保險

擊發

【評審意見】

困頓的姿態 ◎陳黎

〈新兵戰鬥指南〉一詩書寫身處生命暗室中糾結難解的惶惑，以及期待破繭而出的信念，向讀者展示面對困頓人生和無奈現實時可以擺出的姿態：選擇賴活，或者正面迎戰。在這首詩裡，有些地方的文字敘述和氛圍頗為獨特、動人（譬如「在沒有蒼蠅的樹上刻畫」、「用葉子為妳煮鍋粥」這樣的句子），有些地方則似乎隨興而發，顯得意念含糊（譬如「要信仰透明如光可以穿透層層的謊言讓人觀望／倒立，選擇流淚與笑容／等量地橫跨半種海洋」這樣的詩行）。身為終生習詩的諸多「詩的老兵」之一，我給詩的新兵們的建議是：若選擇以詩為終生志業，用字的反覆斟酌、沉澱，以及意象的錘鍊、銜接，應是值得一生念茲在茲的技藝。

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標題：【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南


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