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【愛讀書】 《京都の平熱：哲學家眼中的京都小日子》

2016-12-25

鷲田清一著，鈴木理策攝影，蘇文淑譯，麥田出版

一路成長、生活於京都的哲學家鷲田清一（Washida Kiyokazu，1949-），藉由一條206公車運行路線，將自己眼中所見法喜、推論、陶醉兼具的京都，從內裡給掏出──不談矗立千年的古寺典故，而從「京都人」著眼，如何雅致拘謹的心，湧動著求變渴欲，投票蓋出一座古怪京都塔？又或者嘴上不說的祕密，其實都光天化日寫在斬緣神社繪馬上，成為哲學家私愛的田野調查據點？精準幽默的說話，揉進第一手在地住民觀察，卻又佐添犀利宏觀的俯瞰視角，篩出歷史變化、人情瑣碎，注視「帶著皺痕的街弄」，回憶喫茶店做為「得以孤獨的場所」，而緩緩淌入城市各色縫隙，從聖人和奇人身上明白生存的極限，然後回來，回到「平常的熱度」，繼續「拚命地念書、轟轟烈烈戀愛、開心玩樂，有時也念念『阿彌陀佛』。」

（KANA BOON）

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