〈旅遊的滋味〉質樸的貓村──猴硐

2016-09-20

今天的品嘗者／Carol_Chu

那年環島，我和旅伴揹著好大的背包，搭著大眾交通工具邊走邊玩，我們在車站討論著下一個目的地，沒有做太多的功課，只聽說猴硐很有名，索性買了火車票，一路聽著鏗鏗鏘鏘噗噗聲，直到廣播以中文、台語、客語說著：猴硐站到了！

走在小巷中，人們的腳步因階梯高低而逐漸緩慢；沒有車子來往及呼嘯聲，因此顯得寧靜；貓兒的慵懶感染了這裡的氛圍，一切變得優雅；這樣的天時地利人和，不一會兒就很直接地融入了當地的步調。

這裡可以看見各式各樣貓的姿態，或坐、或站、或走、或躺、或發呆、或精神奕奕、或神經質，眼前這隻貓兒，小小身軀縮在圍牆上，不曉得是不是吃得太累睡著了，竟放任食物在眼前而無感地開始睡覺。調皮的兩人開始在貓兒旁邊嘰嘰喳喳湊近，猜想這樣可以吵醒牠逗弄一下，孰不知貓兒理都不理，大概是已經習慣人來人往的生活了，自個兒繼續睡覺。覺得被冷落的我倆，只好為牠留下一張倩影，期待有天在猴硐見面時，我們能跟對方打聲招呼。