〈旅遊的滋味〉懷舊香港情

2016-09-19

今天的品嘗者／吳晏謹

一出地鐵就迷路，屏棄了網路就只能查看手中地圖的旅伴，頗有古代旅者騎馬於荒漠中行走的模樣。旅伴沒管我大笑，逕自懂了些什麼似地說：「往這邊走。」

街道名仍保留英文中譯的異國感，香港雖極力保持日不落國的疏離矜持，卻被急速扭曲的資本主義沖刷殆盡，「周生生」、「周大福」分佈比7-11還氾濫。旋身轉入地鐵前餘光瞥見，一張面無表情的年輕面孔著全黑套裝，雙眼直愣愣遠望，嘈雜奢華皆與其無關。

抵達尖沙咀站才剛日暮，巨大Shopping Mall沿坡而上，不得不以朝拜的姿態邁入購物天堂，滿是折扣與強勁冷氣的應許之地，朝聖者怎能不心念虔誠而行呢？

得說說蘭芳園。訪港前我讀過相關報導，說是小小茶水攤，以販賣絲襪奶茶聞名，附上店主家庭站在茶水攤與綠長凳，及鮮紅色可樂塑膠籃的合照，大紅大綠相映成趣。

揣著想像來訪，小茶水攤變成一張模糊照片，轉印在現今店面旁牆上。食物美味、裝潢復古，心中卻仍殘留點小缺憾。