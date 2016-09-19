〈旅遊的滋味〉加勒懷古之行
2016-09-19
今天的品嘗者／奶茶
斯里蘭卡舊名錫蘭，馬可波羅曾經如此描述它：海上的明珠、世界上最美麗的島嶼，就像一滴眼淚掉落在廣闊的印度洋海面上。與大家的行程不同，我們並沒有去參觀佛窟、拜訪茶園，而是在南部衝浪勝地選擇了一個觀光客不多的小鎮，過著衝浪、喝啤酒、看日落的優閒假期。斯里蘭卡人民熱情、淳樸，令人印象深刻，他們真誠的笑容到現在還不時地浮現在我的腦海裡。
假期結束前，順道拜訪充滿歐式風情的加勒（Galle）古城。這座被列為世界遺產的舊城是由16世紀時的葡萄牙人所興建、之後的荷蘭人修築，一道高約7公尺的珊瑚礁石牆發揮了保護城池的功用，讓古城倖免於2004年南亞大海嘯世紀災難之中。沿著城牆上的步道進行一趟懷古之行，面對著廣闊的印度洋，我眼裡看到的不是美麗夕陽暮色，而是因強烈地震而引發的海嘯，以高達500公里的時速向我席捲而來！大海無情，掏盡多少悲歡離合，腦裡閃過的是宋詞《念奴嬌－赤壁懷古》，不免有種個人情感無論多麼地強烈，在壯烈的歷史巨河中，都顯得微不足道的感慨。
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