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〈旅遊的滋味〉悠活的宜蘭之旅

2016-09-20

今天的品嘗者／Sasa Caro

從台北坐火車往宜蘭，一路風景旖旎，坐火車是一種慢活方式，不太趕，像個優雅的旅人。

到了礁溪飯店房間，風彷若在鐵道旁流連。火車一班一班地跑，似人生一站又一站。從房間窗口俯瞰鐵路旁阡陌縱橫，綠色作物類型森林浴，療癒了都會中曾經匆忙的心。

兩天一夜的行程，在溫泉旅館靜靜享受溫泉，有人蒐集古字畫，而我蒐集慢活氛圍。沒有規劃、沒有企圖的旅遊好閒散，泡完溫泉浴，又淋了清涼冷水，放鬆了暑熱的煩躁。

夜晚，在礁溪吃了可口的冰品，魏姐粉圓與布丁融合的口感像擁抱著棉花糖那樣舒服，礁溪車站兩旁名產店林立，看到喜愛的宜蘭金桔，潤喉開嗓，買了兩包回台北與同事分享，為鐵道之旅劃下美麗句點。

礁溪迷人的地方是它的小巧魅力，不用找太多代步工具，慢慢逛慢慢尋找自己往昔來過的足跡，就算是第一次來礁溪也不用怕迷路，它雖位於郊區，但是卻符合住慣都市的人買什麼、吃什麼都方便的特性，想在宜蘭市區逛逛也很方便，從礁溪搭計程車到宜蘭大約300元，省去許多轉車的麻煩。最後再以歡愉的心情搭火車回台北，從礁溪回台北沿途火車經過的山與海岸美景清幽，輕輕地又回到都心。

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  • 礁溪溫泉飯店旁的鐵路，普悠瑪號怡然駛過，美麗而快速。

    礁溪溫泉飯店旁的鐵路，普悠瑪號怡然駛過，美麗而快速。

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