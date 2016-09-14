〈旅遊的滋味〉柬埔寨的夏季雪

2016-09-14

今天的品嘗者／17

自從我在柬埔寨買了機車，便大膽地深入各城鎮大街小巷，看盡柬埔寨的奢華與貧窮，對該國貧富差距的程度了然於心，漫天飄揚的紅色塵土，刻劃出我對柬埔寨的印象。

品嘗各主要路段的美景與美食、遠離致命卡車和惱人的警察，時間久了，新奇成為日常，紅色風沙熄滅異國機車旅行的新鮮感，我轉而挑戰人煙稀少的南部山區小路。

菩薩省通往戈公省的山路人跡罕至，道路被兩旁植物點綴成綠色隧道，它們垂著葉片彷彿為我上路而歡呼；凸起的石頭囂張地占據地面，讓車身震得幾乎握不住龍頭，路面太顛簸，我只能注意眼前石頭是否平穩，肩膀因緊握手把而痠痛。

旱季的柬埔寨艷陽高掛，水分彷彿在藍天下蒸發完畢，騎到山頂後我必須休息喝水，忽然一陣白沙飄過來，我往源頭望去，廣大一片白色覆蓋山頂，與紅色土地比鄰形成強烈對比。那片白像攙雜鹽巴的沙灘，摸起來如同麵粉柔軟輕盈，彷彿柬埔寨的夏季雪。

我用一瓶水的時間記錄那片白，它是這段山區旅程的禮物，讓我有故事可以說。