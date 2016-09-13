跟著秋風嬉遊─秋季出國旅行提案
記者莊士賢／專題報導．攝影
擺脫炎炎夏日，迎來涼爽秋風，秋季是出遊理想季節之一，趁著秋高氣爽好時節，來趟秋季旅行吧，出國旅遊兼享受秋季風情！
秋季限定 楓情萬種
◎推薦旅遊地點：日、韓、美、加
秋季最引人矚目的美麗焦點首推楓紅美景，追楓、賞楓亦是秋季旅遊的一大旅趣，以楓紅美景聞名的日本、韓國、加拿大、美東等地區，也成為秋季賞楓熱門去處。規劃賞楓出遊行程，首要課題是掌握楓紅時間，依各地區的楓紅時間安排景點，以免與楓紅美景失之交臂。
以熱門賞楓地點日本為例，楓紅時間約為9月底至11月中、下旬左右，但日本各地區的楓紅時間不同，如北海道、東北地區楓紅時間約為10月初至10月中旬左右，關東、關西地區約是10月底至11月中旬左右，計劃前往日本賞楓最好事先掌握各地楓紅時間以免向隅。也因日本賞楓季節逾1個月，加上日本各地幾乎都有聞名的賞楓地點，旅人規劃賞楓行程時，出發日期、賞楓行程的選擇性較具彈性且多元。
因應秋楓美景，日、韓、美、加的秋季旅遊行程也多以賞楓為包裝主軸，再搭配其他旅遊元素，如日本賞楓行程除了安排走訪楓紅名所之外，還搭配泡溫泉、嘗美食等。另外，近年來低成本航空陸續開航多個日本航點，如台灣虎航開航仙台、函館、岡山等航點，酷航將於10月開航台北—札幌航線，今秋前往日本賞楓航班選擇益加多元。旅行業者也運用仙台／函館雙航點進出，再搭配今年3月新開通的北海道函館與東北青森之間的新幹線，包裝北海道＋東北地區的賞楓行程，提供旅人更多樣化的賞楓行程選擇。
寶可夢夯 出國抓寶
◎推薦旅遊地點：日本、歐洲、澳洲、美國
近期甚夯的手機遊戲《精靈寶可夢GO》掀起抓寶熱朝，趕搭此波抓寶熱，旅行業者也推出抓寶行程，喜愛抓寶的玩家今秋出國遊玩，同時還可體驗抓寶樂。
由於寶可夢在不同地區有不同的限定寵，玩家只有身在相應的區域國家方有機會獲取限定的精靈，如歐洲限定吸盤魔偶、澳洲限定袋龍、北美限定肯泰羅大公牛、亞洲限定大蔥鴨等。旅行業者也順勢包裝日本、歐洲、澳洲、美國等不同旅遊路線的抓寶行程，如雙十限定東北抓寶5日GO、神奇寶貝狩獵之旅~歐洲限定版之巴黎「吸盤魔偶」6日、狩獵肯泰羅大公牛團、神奇寶貝狩獵之旅~澳洲限定版之雪梨「袋龍」6日等，旅人可選擇喜好的旅遊點，旅遊兼抓寶。
旅行業者推出的抓寶行程，在行程中除了安排走訪當地景點之外，還規劃走訪與寶可夢相關的景點，以及安排較多自由活動時間，讓旅客有更多自由時間可在國外尋寶、抓寶，如「雙十限定東北抓寶5日GO」行程中，安排搭乘日本唯一寶可夢主題電車，還有前往仙台寶可夢中心。
另外，東京晴空塔的精靈寶可夢中心也是吸引抓寶迷的好去處，為幫助旅客抓寶，有的行程中也會安排達人領隊不定期在各大景點灑花，讓旅客抓寶有所獲，又或是達人領隊帶路，開啟神奇寶貝即時雷達地圖，幫助旅客精準抓寶。
浪漫歐洲 相對優惠
◎推薦旅遊地點：歐洲
風景優美、氛圍浪漫的歐洲，向來是長程線旅遊中備受青睞的旅遊地區，日前由於受恐攻陰霾影響，歐洲旅遊潮較趨平淡，為激勵市場買氣，近期歐洲行程售價也相對較以往優惠，價格調降約1成左右，今秋前往歐洲旅遊相對也較省荷包。
另外，以往歐洲行程旅遊天數大多是10天起跳，因應不少消費者旅遊天數有限，旅行業者也推出6~8天的短天數歐洲行程，售價約4~5萬元起，行程多以走訪單點、單國為主，行程內容也安排較多的自由活動時間，有利旅客彈性規劃自由行程，對於旅遊天數有限、考量旅費預算的旅人而言，也有機會可一圓歐洲旅遊計劃。
旅遊行程部分，旅行業者除了搭配國籍航空所飛航的航點規劃旅遊行程之外，也運用外籍航空飛航的航點，規劃多元旅遊路線的歐洲行程，如土耳其航空於去年開航台北—伊斯坦堡航線，旅行業者運用土航擁有100多個歐洲航點的便利性，包裝不一樣的歐洲行程，像是以里斯本／波多雙點進出規劃葡萄牙行程，又或是以馬拉加／波多雙點進出規劃西、葡行程，豐富多元的歐洲行程也讓旅人體驗不一樣的歐洲旅趣。
「機＋酒」 行程自主
◎推薦旅遊地點：全球
隨著資訊發達、旅人自主意願提升，近些年來自由行的旅客有日益增加趨勢。購買航空公司或旅行業者推出的「機＋酒」套裝行程是常見的自由行方式之一，訂購機票、飯店後，旅人自行規劃行程內容、交通、餐食等即可。
針對喜愛自行安排旅遊行程，但又希望保有團體旅遊便利性的自由行旅客，旅行業者也推出半自由行的行程，行程內容包括機票、住宿飯店之外，還有1、2日的行程安排，其餘天數則是自由活動，由旅人自行安排行程，同行的領隊也會提供協助，協助旅人規劃自由活動行程。另外，也有旅行業者針對歐洲行程推出半自由行行程，提供一日遊或是多日遊的在地行程且有中文導覽，自由行旅客可依自己規劃的行程，選擇參加當地一日遊行程或是多日行程的巴士團，對於喜歡旅遊歐洲，但又考量語言、交通等問題的自由行旅人來說，提供多元選擇。
近年來低成本航空開航不少新航點，自由行旅客出國旅遊航班選擇更多元之外，其優惠票價也有利自由行旅客節省旅費支出。目前飛航台灣的低成本航空多以亞洲區域航線為主，飛航的航點除了首要大城市之外，也飛航一些次要城市，以日本為例，低成本航空除了飛航東京、大阪等熱門航點之外，還飛航仙台、函館、岡山等次要航點，自由行旅客可靈活運用低成本航空的航點，彈性規劃多元日本行程，如以仙台／函館雙點進出規劃「東北＋北海道」行程、以東京／仙台雙點進出規劃「東京＋東北」行程。
擁抱陽光 優閒度假
◎推薦旅遊地點：東南亞、紐澳、島嶼
擺脫忙碌生活、煩人惱事出國旅遊放鬆身心，是不少人出國旅遊的目的之一，終年氣候溫和且擁有陽光、海水、沙灘、度假村的東南亞地區或島嶼，可說是規劃休閒度假之旅的熱門去處，像是泰國的蘇梅島、普吉島、華欣；菲律賓長灘島、印尼巴里島等，洋溢優閒度假氣氛令人置身其中不自覺放鬆身心。值得一提的是，9月27日起泰國落地簽證費用由原本的1,000泰銖調漲至2,000泰銖，一般簽證費用維持原價1,200元，建議旅人前往泰國旅遊出國前先辦妥泰簽，可節省簽證費用。
對時間有限的旅人來說，鄰近台灣的香港、澳門是規劃2～3天短期度假的理想去處。近些年來，儼然縈繞美國拉斯維加斯風情的澳門，當地飯店持續不斷興建、開幕，如近期新開幕的永利皇宮酒店及即將於9月中旬開幕的澳門巴黎人酒店，再為澳門挹注新的旅遊元素，旅行業者亦包裝永利皇宮酒店、澳門巴黎人酒店的自由行行程，旅人也有新的澳門度假、住宿體驗。東西文化薈萃的香港，每年萬聖節期間香港全城「搞鬼」變身為萬聖節狂歡之城，女巫、殭屍、骷髏等妖魔鬼怪出沒，氣氛熱鬧又詭異，此時遊訪香港感受獨特的搞鬼搞怪樂趣，可說是另類的放鬆心情方式。
位於南半球的紐西蘭、澳洲，春光乍現、花團錦簇是賞花好時節，如澳洲10月可賞鬱金香、櫻花、紫薇花等，紐西蘭可賞高山魯冰花，遊訪紐、澳地區享受溫暖春季陽光同時，還有美麗視覺享受，是「走春」理想去處！
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