〈旅遊的滋味〉日本金閣寺印象

2016-09-14

今天的品嘗者／張志源

對日本金閣寺印象是年輕時閱讀日本名作家三島由紀夫的小說，而真正來到日本京都此地則已是成年後的某個秋天，雖當時尚未見到楓紅翩翩，也無白雪皚皚的景致，但金碧輝煌的舍利殿，傍晚時映照在鏡湖池之印象，仍難以忘懷。

金閣寺原名鹿苑寺，是日本臨濟宗相國寺派的寺院，也是室町時代北山文化的代表作。這裡最初原只是鐮倉時代西園寺家所擁有的宅邸，但此「鹿苑」之名，卻與接收宅邸的著名幕府將軍足利義滿出家後的法名「鹿苑院天山道義」有關。今日的金閣寺已被日本政府指定為國寶，也被聯合國教科文組織於1994年以「古都京都的文化財」為名，指定為世界文化遺產的一處歷史建築物。但今日見到的金閣寺並非原貌，因前次的燒毀，故日本政府在1955年依照原樣重新修建，並將全殿外壁的金箔裝飾全面換新。

此地仍是旅人前來日本京都遊賞必經之地。從建築風格來看金閣寺，格局不大的3層樓舍利殿，將日本寢殿造風格、武士建築風格及中國唐代禪宗佛殿建築風格相互混合，並在屋頂設置象徵吉祥金鳳凰裝飾，依傍水面，在各時節呈現不同風格，另有池泉回遊式庭院及精緻日式造景，處處可見驚奇。