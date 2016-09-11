〈婚姻幸福學〉渴望親密卻愈冷淡 被斥依賴好委屈

2016-09-11

文／諮商心理師 張璇

Q：

婚前，曾經好慶幸在另一半面前可以完全做自己，不需要矯飾或掩藏就得到他的欣賞，他也一直表現出樂於跟我分享悲喜，讓我以為找到可以有很多交流的伴侶。但婚後的生活很快就趨於平淡，話也愈來愈少，表達過很多次我需要他的關注和希望彼此有多一點交談，他不是置之不理就是暴怒，怪我為何不多看看他的優點、不體諒他壓力大，還有幾次是反斥我太依賴。我不覺得我不獨立或黏人，但有時也不想爭辯了，一溝通就劍拔弩張，讓我很心痛也很恐懼，他好像離我愈來愈遠，請問有方法可以改變目前的窘境和讓關係變好嗎？

A：

彼此相互扶持及能自在坦然地表達感受和想法，是許多人嚮往的伴侶親密，真誠坦露之後，若對方理解、引起共鳴，兩人會更親近，反之，若未得到預期反應，往往因失望而演變為互相傷害，若一直帶著心結與各自的沮喪互動，關係的裂痕便愈來愈深。

目前可能要積極做些止血和修復，而修補的第一步是「表達感激」，讓對方知道妳很感謝他為婚姻所付出的努力。美國知名心理治療師托尼科爾曼說：「我們總是想要從伴侶身上感受謝謝。一句謝謝，可以明白表達對伴侶的賞識，證明他們的所作所為為婚姻生活和親密關係帶來正向的改變。」以旁觀者來看，對方並沒有不在意這段關係，仍很真誠地表達他需要妳的鼓勵（多看看他的優點），若他的付出得到讚賞和承認，相信他會更樂於繼續努力。

修補的第二步是「更留意維護彼此的自我」。當婚姻面對艱難考驗、雙方都充滿強烈挫折感時，更要小心克制有殺傷力的言語。修復式的溝通，除了多講些正面、肯定的話語，心態上也要更開放；不只是對於彼此的受傷失落有同理心，還包括當另一半作出回應時，學習聆聽而不反擊，對回應內容抱持接納的態度（或許他說的依賴，不是指太黏人，而是希望妳也多發展妳自己的興趣）。

綜合以上，是否發現是「過多的期望」影響你們的婚姻品質呢？它常令夫妻在溝通時反應過度和負面解讀，而忽略彼此體諒的重要性。但無論調整期望或說出「謝謝你為我們所做的一切」，對許多人來說都不是那麼容易，如果真的很難欣賞對方與自己的不同，也難看見和感激對方的付出，可能需要透過原生家庭經驗及親子關係的探索，重新檢視自己的婚姻期待與內在需求，才能向真正的親密之路邁進。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）