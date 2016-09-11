〈幸福補習班〉出軌情人 心裡有詭

2016-09-11

文╱亞美將

不知你有沒有經歷過一種情況，那就是很想問清楚情人某件事情，卻又怕對方嘴裡說出來的答案不是自己想聽的，於是乾脆不聞不問，放任自己暗自糾結，或是有意無意間一直給對方壓力，試圖要逼對方主動向自己坦白？然而，心裡有話卻不說也不問，兩人之間一旦有了疙瘩，慢慢就會變成彼此心裡的一個不定時炸彈。

女友計劃個人旅行 男友懷疑動機不單純

話說有一天，在一場朋友的聚會裡來了一個男人，他是朋友的朋友，幾杯黃湯下肚後，他開始主動聊起自己的感情事，說自己很愛女朋友，但最近發現女朋友計畫一個人去日本旅行的意圖似乎不單純，因為在女友出發去日本旅行前，他無意間發現女友手機裡有個交友軟體，而那軟體發出了幾則訊息，內容還不算曖昧，大概就是問她甚麼時候出發到日本、最近過得如何之類的閒聊訊息。

他看到這些訊息後的第一反應並不是大驚小怪，而是假裝自己沒看到那些訊息，然後開始試圖暗示女友不要一個人獨自旅行，他說：「女孩子一個人旅行是一件很危險的事，尤其是去見陌生網友，不要說我嚇妳，不信妳看看！」一邊說著一邊秀出手機裡幾則社會新聞的頁面給女友看，他的目的是希望女友能夠取消單身遊日的這個計畫。但他女友當然沒把那些新聞當作一回事，最後還是堅決一個人出發到日本旅行。

內心糾結不敢問 胡思亂想鑽牛角尖

聚會的這天正是他女友出國的第一天，所以他心情很悶，不知道該找誰說，因為他一直覺得自己似乎小題大作，所以想問又不敢問，也害怕自己聽到不想聽的答案。在場的每個人都告訴他：「既然心裡有疑問，為甚麼不當面問清楚呢？何苦要一個人鑽牛角尖胡思亂想呢？」他說：「因為我怕我問了她，她卻沒說實話。」

「怎樣才叫實話？是自己想聽的話才叫實話？還是不願聽到的話才叫實話？」我反問。這樣的糾結內心戲，無論是兩人當中的誰都會很難受，而且還帶著一點不公平，當另一半對自己有了疑問卻不敢問，卻在心裡偷偷下了定論，被懷疑的一方一點申訴反駁的機會都沒有就被判了罪，這也挺冤枉的。

套用自身劈腿經驗 預設答案認定偷吃

「我想，可能你不夠愛她吧！如果真的愛她，你會很在意、很介意，甚至會想立刻得到答案！」我說。「我是怕萬一我問了，她卻否認，那就代表她說謊，那我會更難過！而且我想給她時間好好去想一想……，我現在沒有去追問，或許未來我們還能在一起，而不會因為我問了她後，兩人感情起了變化。」他說。

「但你明明就預設了她劈腿的答案啊！」我說。最後他支支吾吾地吐出：「其實我懂她為甚麼要玩交友軟體，畢竟我們交往那麼久了，偶爾難免想找些刺激，這樣才能繼續維繫我們的感情。」當他說到這裡的時候，我實在不明白為甚麼他會這麼說，但後來他接著說：「因為我也曾劈腿，所以我能懂她為甚麼會這樣。」當他說出自己之前也曾劈腿後，在場的人都發出了「哦～」的理解聲。

說了老半天，原來這男生是拿自己曾經劈腿的經驗來套在女友有可能劈腿的事件上。他說兩人談了太久的感情，少了激情，所以必須要另外從別的地方找尋戀愛的新鮮感，就如同當初他劈腿的時候，帶著滿滿的歉意與內疚感面對不知情的女友，他覺得那時候兩人的感情因為劈腿事件而變得更好，可是現在女友出現劈腿嫌疑，他卻不認為這是維繫兩人情感的調劑，因為他擔心女友會擦槍走火移情別戀，真的離開他。

不忠在前猜忌在後 感情早晚會破局

我認為這完全就是男人占有慾太強的問題，一種「只有我可以劈腿，妳不能偷吃」的專制。也許他女友跟他有一樣的想法，認為感情走到了一個階段，想找些新鮮的事情來刺激生活，又或許他女友根本沒有想劈腿，純粹就是一種交朋友的想法而已，就像以前有很多交友網站，我們要認識網友都是透過那些網站，然後再交換聊天軟體大家交個朋友，如此而已。

或許有人會質疑她都已經有男友了，為甚麼還要使用交友軟體去認識其他異性？然而我卻認為，如果她男友內心對她的感情真的有疑問的話，當下就該問清楚。若是自己選擇要隱忍，就要自己先消化好那些疑慮情緒，而不是躲進陰影下上演內心小劇場，私下給女友貼上莫須有的罪名，然後任這些心裡的糾結來蠶食兩人的情感，這樣的愛情哪還能冀望會有甚麼未來呢？我嘴角忍不住冷笑了一下，像這樣的男人，不忠在前，猜忌在後，有話不敢說又沒膽子面對現實，他的這段感情，怕是再拖也拖不了多久了吧！